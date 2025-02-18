США и Россия планируют вторую встречу для прекращения войны - Reuters

Переговоры США и России в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявила, что согласилась провести дополнительные переговоры с Россией о прекращении войны в Украине. При этом представителей нашего государства на этих переговорах не было, что является отходом от принципа, что ни один вопрос в отношении Украины не решается без ее участия.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 18 февраля.

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Во время переговоров в Саудовской Аравии Россия ужесточила свои требования, в частности настаивая на том, что не потерпит предоставления Киеву членства в альянсе НАТО.

Это был первый случай, когда официальные лица США и России собрались вместе, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

В свою очередь, Украина заявила, что не будет соглашаться на любое соглашение, навязанное без ее согласия. Также канцлер Германии Олаф Шольц повторил, что "не должно быть никакого решения над головой Украины".

Еще до начала переговоров некоторые европейские политики обвинили администрацию Трампа в том, что она на прошлой неделе сделала России уступки, исключив членство Украины в НАТО и заявив, что для Украины является иллюзией верить, что он может вернуть 20% своей территории, которая сейчас контролируется Россией.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, команды высокого уровня начнут переговоры о прекращении конфликта и отдельно будут работать над восстановлением соответствующих дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, чтобы облегчить дальнейшие переговоры.

Говоря об украинских и европейских беспокойствах, Рубио сказал, что никого не оставляют в стороне, Европейский Союз должен быть привлечен в какой-то момент. По его словам, любое решение должно быть приемлемым для всех сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отложил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию до следующего месяца. Источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что решение было принято, чтобы избежать придания "легитимности" переговорам между США и Россией.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.

В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.