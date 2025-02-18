Рубіо про переговори з РФ - Трамп може принести мир в Україну

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Jennifer Jacobs/X

Держсекретар США Марко Рубіо спілкувався з журналістами після завершення переговорів із представником РФ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії. Після цього він зробив заяву щодо мирних переговорів.

Про це пише News Sky.

Читайте також:

Трамп є єдиним лідером, який може принести мир в Україну

Марко Рубіо заявив, що метою майбутніх переговорів є забезпечення миру для України, який був би "справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін".

Рубіо ухилився від відповіді, коли його запитали, чи можна скасувати економічні санкції проти Росії в рамках мирного врегулювання.

Однак він попередив, що "поступки повинні бути зроблені всіма сторонами", додавши: "Ми не збираємося визначати, що це буде".

Він також відкинув скарги щодо недостатньої участі України в переговорах досі, сказавши журналістам: "Для того, щоб конфлікт закінчився, усі мають бути з ним згодні, це має бути для них прийнятним".

Рубіо сказав, що "єдиний лідер у світі, який може зробити так, щоб це сталося... це президент Трамп".

За його словами, метою сьогоднішньої зустрічі з представниками РФ було "встановити лінії зв'язку" після тривалого періоду мовчання між Вашингтоном і Москвою.

Що відомо про плани США щодо переговорів з РФ

Рубіо сказав, що це включатиме відновлення дипломатичних представництв в обох містах, у тому числі шляхом відновлення штату посольств, і призначення команд "високого рівня" для переговорів про мирну угоду.

Він додав, що "переконаний", що Росія "бажає розпочати серйозний процес", щоб припинити війну.

Тим часом радник США з національної безпеки Майк Уолц підтвердив, що дата зустрічі Трампа та Володимира Путіна ще не узгоджена.

Представник Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що обидві сторони погодилися "створити механізм консультацій для усунення подразників" у їхніх відносинах і вжити заходів для нормалізації дипломатичних відносин.

Вона також сказала, що США та Росія погодилися "закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть після успішного завершення конфлікту в Україні".

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні. Перемовини тривали 4,5 години.

У Держдепі США повідомили про домовленості, які були досягнуті в результаті зустрічі.