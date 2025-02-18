Рубио о переговорах с РФ - Трамп может принести мир в Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Jennifer Jacobs/X

Госсекретарь США Марко Рубио общался с журналистами после завершения переговоров с представителем РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии. После этого он сделал заявление относительно мирных переговоров.

Об этом пишет News Sky.

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Марко Рубио заявил, что целью будущих переговоров является обеспечение мира для Украины, который был бы "справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Рубио уклонился от ответа, когда его спросили, можно ли отменить экономические санкции против России в рамках мирного урегулирования.

Однако он предупредил, что "уступки должны быть сделаны всеми сторонами", добавив: "Мы не собираемся определять, что это будет".

Он также отверг жалобы относительно недостаточного участия Украины в переговорах до сих пор, сказав журналистам: "Для того, чтобы конфликт закончился, все должны быть с ним согласны, это должно быть для них приемлемым".

Рубио сказал, что "единственный лидер в мире, который может сделать так, чтобы это произошло... это президент Трамп".

По его словам, целью сегодняшней встречи с представителями РФ было "установить линии связи" после длительного периода молчания между Вашингтоном и Москвой.

Что известно о планах США относительно переговоров с РФ

Рубио сказал, что это будет включать восстановление дипломатических представительств в обоих городах, в том числе путем восстановления штата посольств, и назначение команд "высокого уровня" для переговоров о мирном соглашении.

Он добавил, что "убежден", что Россия "желает начать серьезный процесс", чтобы прекратить войну.

Между тем советник США по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что дата встречи Трампа и Владимира Путина еще не согласована.

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что обе стороны согласились "создать механизм консультаций для устранения раздражителей" в их отношениях и принять меры для нормализации дипломатических отношений.

Она также сказала, что США и Россия согласились "заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые возникнут после успешного завершения конфликта в Украине".

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.

В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.