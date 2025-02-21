Що українці думають про переговори Трампа з Путіним — напишіть свою думку

Напишіть свою думку про переговори з РФ для видання The Guardian
У звʼязку з нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа щодо переговорів з Росією та виборів в Україні, британське видання The Guadrian створило опитування для українців. Усі охочі можуть висловити свою думку щодо майбутнього своєї країни.
Новини.LIVE підготували інструкцію, як це зробити.
Опитування для українців від The Guardian
Офіційні особи США та Росії 18 лютого провели перші офіційні переговори щодо припинення війни. Україну ж на цю зустріч не запросили, чим порушили принцип "нічого про Україну без України".
Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що Росія нібито готова до миру, та навіть звинуватив Україну в сприянні початку війни.
До того ж, американський президент закликав до проведення президентських виборів в Україні, наголошуючи на нібито низькому рейтингу Президента Зеленського.
Британське видання The Guardian просить українців написати, що вони думають про ці переговори, у яких нині не приймає участь Україна, а також про свого Президента Володимира Зеленського.
"Ми хотіли б почути від українців, у тому числі з української діаспори, як вони ставляться до українсько-російського мирного процесу та мирних переговорів на чолі з адміністрацією Трампа. Якщо ви українець, як ви ставитеся до перспективи проведення виборів в Україні та введення європейських військ в Україну? Що ви думаєте про президента Зеленського?" — написали у виданні.
Як залишити відповідь
Опитування можете знайти за посиланням.
1. Спершу потрібно коротко заповнити інформацію про себе. У першому полі — імʼя. У другому — місце проживання (країну/місто). У третьому — додаткову інформацію, приміром вік та місце роботи (це поле є необовʼязковим).
2. Далі переходимо до висловлення своєї позиції.
У першому полі ви маєте поділитись своїми думками про українсько-російський мирний процес та мирні переговори під керівництвом адміністрації Трампа.
Приклад 1: For me, negotiations on peace in Ukraine without Ukraine are unacceptable. I don't want Ukraine to agree to the conditions Putin is demanding. (Для мене неприпустимі переговори про мир в Україні без України. Я не хочу, щоб Україна погоджувалась на ті умови, які висуває Путін.)
Приклад 2: I support the negotiation process because I want peace to be achieved quickly. I believe that Donald Trump is pursuing an effective policy in this direction. (Я підтримую переговорний процес, адже хочу швидкого досягнення миру. Я вважаю, що Дональд Трамп проводить ефективну політику в цьому напрямку.)
У другому полі потрібно написати свою думку про Президента Зеленського та перспективи проведення виборів в Україні (це поле є необовʼязковим).
Приклад 1: I support the policies of President Zelensky. I believe that there is no need to hold elections during the war. (Я підтримую політику Президента Зеленського. Вважаю, що проводити вибори під час війни не потрібно.)
Приклад 2: I do not support the policies of President Zelensky. I want elections to be held as soon as possible. (Я не підтримую політику Президента Зеленського. Я хочу проведення виборів найближчим часом.)
У третьому полі потрібно написати, що вас найбільше турбує (це поле є необовʼязковим).
Приклад 1: I am worried that the occupied territories may remain Russian — this is unacceptable to me. (Мене турбує, що окуповані території можуть залишитись російськими — для мене це неприпустимо.)
Приклад 2: I am concerned about the issue of stopping funding from the United States. (Мене турбує питання припинення фінансування від США.)
3. Далі заповнюємо додаткову інформацію.
За бажання, можна завантажити своє фото для подальшої публікації вашої відповіді. Якщо ж ви не хочете, щоб вашу відповідь публікували, можете обрати в опитувальнику нижче варіант No, this is information only. Або ж Yes, but please keep me anonymous, і вашу відповідь опублікують анонімно.
Далі — все просто. Заповнити номер телефону (це необовʼязково, однак, якщо заповнюєте, не забудьте додати код країни). Потім обовʼязково залишаєте адресу електронної пошти. За бажання, додаєте будь-яку інформацію чи побажання в полі нижче. І наостанок відповідаєте на запитання, чи бажаєте ви поспілкуватись з представником видання, і в якому форматі — аудіо чи відео.
Далі натискаєте Submit.
Важливо: заповнювати опитування можна з 18 років.
Для кращого викладення думок радимо скористатись онлайн-перекладачем або ШІ-помічниками.
Поширте цю інструкцію серед друзів та знайомих, щоб дати відомому виданню обʼємнішу картину суспільної думки українців.
Нагадаємо, в ООН розкритикувати заяву Дональда Трампа щодо "нелегітимності" Президента Зеленського. Організація вважає його законним главою держави.
Також ми раніше писали, що США виступають проти того, щоб назвати Росію "агресором" у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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