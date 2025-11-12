Видео
Главная Новости дня На "пленках Миндича" фигурирует фамилия президента — САП

На "пленках Миндича" фигурирует фамилия президента — САП

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:53
обновлено: 17:53
Пленки Миндича - фигуранты коррупционной схемы упоминали Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Во время одного из эпизодов так называемых "пленок Миндича" прозвучал телефонный разговор, который подтверждает "влияние бизнесмена" на высокопоставленных чиновников. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время заседания ВАКС предоставил детали этого разговора между бывшим министром Германом Галущенко, бизнесменом Тимуром Миндичем и его помощником Александром Цукерманом.

Об этом стало известно во время заседания ВАКС в среду, 12 ноября.

Читайте также:

Детали разговора

На пленках слышно, что во время разговора Галущенко позвонил по телефону Президент Украины Владимир Зеленский. Министр отвечает: "Добрый день, Владимир Александрович, все, есть, есть".

Из контекста разговора фигурантов говорится, что Зеленский позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

"А ты говорил, что никто с тобой не разговаривает. А тут на тебе", — говорит Цукерман, обращаясь к Галущенко.

На что Миндич отвечает, вероятно, подразумевая переписку с Зеленским: "А, да, прочел смс". Галущенко его спрашивает: "А что ты написал?" "Что Гера хочет с тобой поговорить", — отвечает Миндич.

null
Скриншот пленок НАБУ

Отметим, что ранее Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в энергетике и заявил, что все фигуранты дела должны понести наказание.

Как известно, участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности, на "Энергоатом".

В частности, злоумышленники систематически получали взятки от контрагентов "Энергоатома" в размере до 15% стоимости контрактов. Участники схемы "отмыли" около 100 млн долларов.

Президент также заявил, что подпишет указ о санкциях против двух лиц, фигурантов этого дела.

Тем временем Кабмин передал на рассмотрение СНБО инициативу о введении персональных санкций против  бизнесменов Тимуру Миндича и Александра Цукермана.

Владимир Зеленский НАБУ САП сфера энергетики ВАКС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
