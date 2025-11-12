Відео
Головна Новини дня На "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента — САП

На "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента — САП

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:53
Оновлено: 18:28
Плівки Міндіча - фігуранти корупційної схеми згадували Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Під час одного з епізодів так званих "плівок Міндіча" пролунала телефонна розмова, яка підтверджує "вплив бізнесмена" на високопоставлених чиновників. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання ВАКС надав деталі цієї розмови між колишнім міністром Германом Галущенком, бізнесменом Тімуром Міндічем та його помічником Олександром Цукерманом.

Про це стало відомо під час засідання ВАКС у середу, 12 листопада.

Читайте також:

Деталі розмови

На плівках чути, що під час розмови Галущенку зателефонував Президент України Володимир Зеленський. Міністр відповідає: "Добрий день, Володимире Олександровичу, все, є, є".

З контексту розмови фігурантів йдеться, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.

"А ти казав, що ніхто з тобою не розмовляє. А тут на тобі", — каже Цукерман, звертаючись до Галущенка.

На що Міндіч відповідає, ймовірно, маючи на увазі листування із Зеленським: "А, так, прочитав смс". Галущенко його питає: "А що ти написав?". "Що Гера хоче з тобою поговорити", — відповідає Міндіч.

null
Скриншот плівок НАБУ

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський відреагував на корупційний скандал в енергетиці та заявив, що усі фігуранти справи мають понести покарання.

Як відомо, учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Зокрема, зловмисники систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Учасники схеми "відмили" близько 100 млн доларів.

Президент також заявив, що підпише указ про санкції проти двох осіб, фігурантів цієї справи.

Тим часом Кабмін передав на розгляд РНБО ініціативу щодо запровадження персональних санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Володимир Зеленський НАБУ САП сфера енергетики ВАКС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
