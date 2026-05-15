Минздрав: Украина является естественным очагом циркуляции хантавируса

Пробирки с тестами на хантавирус. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В Украине циркулируют хантавирусы. Однако самой распространенной формой инфекции остается лихорадка с почечным синдромом. А в мире сейчас распространяется вариант с легочным синдромом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

"Украина является естественным очагом циркуляции хантавирусов. У нас преобладающий вариант хантавирусной инфекции — это лихорадка с почечным синдромом, а то, что мы сегодня видим в средствах массовой информации — это с легочным синдромом", — отметил Ляшко.

Также министр сообщил, что украинская сторона владеет всей необходимой информацией относительно граждан Украины, которые были членами экипажа лайнера под флагом Нидерландов, отправившегося в круиз из Аргентины.

По словам Ляшко, данные о членах экипажа получены в рамках международных медико-санитарных правил. Известно, куда именно прибыли украинцы после завершения рейса и где они находятся на изоляции.

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 12 мая в мире было зафиксировано девять случаев заболевания хантавирусом, но подтверждено семь. Перед этим стало известно о вспышке хантавируса на круизном судне MV Hondius. На борту находились пятеро украинцев.

Представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич сообщил в эфире Вечір.LIVE, что в Украине ежегодно фиксируют хантавирус, который передается исключительно от грызунов. Основными симптомами являются высокая температура, боль в мышцах и пояснице, высыпания на теле, проблемы с дыханием. Это может привести к тяжелым поражениям организма: пневмонии, кислородной недостаточности, почечного синдрома, развития респираторных симптомов.