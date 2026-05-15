МОЗ: Україна є природнім осередком циркуляції хантавірусу

Пробірки з тестами на хантавіруc. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В Україні циркулюють хантавіруси. Проте найпоширенішою формою інфекції залишається лихоманка з нирковим синдромом. А у світі зараз поширюється варіант з легеневим синдромом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

В Україні циркулює хантавірус

"Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. У нас переважний варіант хантавірусної інфекції — це лихоманка з нирковим синдромом, а те, що ми сьогодні бачимо в засобах масової інформації — це з легеневим синдромом", — зазначив Ляшко.

Також міністр повідомив, що українська сторона володіє всією необхідною інформацією щодо громадян України, які були членами екіпажу лайнера під прапором Нідерландів, що вирушив у круїз з Аргентини.

За словами Ляшка, дані про членів екіпажу отримані в межах міжнародних медико-санітарних правил. Відомо, куди саме прибули українці після завершення рейсу та де вони перебувають на ізоляції.

Як писали Новини.LIVE, станом на 12 травня у світі було зафіксовано девʼять випадків захворювання хантавірусом, але підтверджено сім. Перед цим стало відомо про спалах хантавірусу на круїзному судні MV Hondius. На борту перебували п’ятеро українців.

Речник Центру громадського здоров'я Микола Ганич повідомив в ефірі Вечір.LIVE, що в Україні щороку фіксують хантавірус, який передається виключно від гризунів. Основними симптомами є висока температура, біль у м'язах і попереку, висипання на тілі, проблеми з дихання. Це може призвести до тяжких уражень організму: пневмонії, кисневої недостатності, ниркового синдрому, розвитку респіраторних симптомів.