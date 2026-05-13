Передається лише від гризунів: особливості хантавірусу в Україні

Щур. Фото ілюстративне: pixabay.com

Хантавірус — це ціла родина вірусів, серед яких є різні види. Вони відрізняються між собою і за способом передачі, і за хворобами, до яких можуть призводити. В Україні щороку фіксують хантавірус, який передається виключно від гризунів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 12 травня, повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганич.

Хантавірус в Україні

Експерт наголосив, що хантавірус, спалах якого стався на проїздному лайнері MV Hondius, не такого виду, який зустрічається в Україні.

"Ті хантавіруси, які є в Україні та які фіксуються щороку, насправді це не щось нове. Хантавіруси в Україні передаються виключно від гризунів до людини. Передача від людини до людини в Україні неможлива", — наголосив експерт.

На лайнері зафіксували хантавірус різновиду Andes. Його особливістю є здатність передаватися як від гризунів до людини, так і від людини до людини, якщо є тісний контакт упродовж тривалого часу.

"Той хантавірус, який є в Україні, ті різновиди, які фіксуються в Україні, можуть призводити до геморагічної гарячки з нирковим синдромом, тобто вражаються нирки. А той хантавірус Andes, який зафіксували на круїзному лайнері, може призводити до хантавірусного легеневого синдрому, тобто там вражаються легені", — пояснив Микола Ганич.

Підбиваючи підсумки, він зазначив, що той хантавірус, який призвів до летальних наслідків на круїзному лайнері, для українців не ставить загрози. Серед людей, які інфікувалися хантавірусом в Україні минулого року, ніхто не помер — усі отримали лікування й одужали.

Лікар-вірусолог вірусологічної лабораторії ДУ "Київський міський центр хвороб МОЗ України" Алла Мироненко в коментарі Укрінформу повідомила, що масового поширення хантавірусу немає: ця хвороба досить рідкісна. Зараження відбувається через контакт із біологічними рідинами мишовидних гризунів. У сільській місцевості ризик захворіти значно вищий, ніж у місті.

Хантавірус може призводити до тяжких уражень організму: пневмонії, кисневої недостатності, ниркового синдрому, розвитку респіраторних симптомів. Симптомами хвороби є висока температура, біль у м'язах і попереку, висипання на тілі, проблеми з дихання.

"Він може передаватися від людини до людини лише за умов тривалого й тісного контакту. На території України таких випадків не фіксували. Загалом це зоонозна інфекція, тобто людина заражається від тварин", — зазначила вірусологиня.

За її словами, летальність окремих форм хантавірусної інфекції може сягати 40%, але оцінити смертність від цієї хвороби в Україні складно, тому що було мало лабораторно підтверджених випадків. Поодинокі випадки захворювання щороку фіксують у західних областях України та в Києві.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Sky News повідомляв, що у світі зафіксували дев'ять випадків зараження хантавірусом. Станом на 12 травня було відомо про сім підтверджених випадків. Останній із них зафіксували у Франції.

Також Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я писав, що за симптомами хантавірус схожий на грип, але може призводити до важких ускладнень. Ризик масової епідемії наразі низький. Вірус майже не передається між людьми.