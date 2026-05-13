Передается только от грызунов: особенности хантавируса в Украине

Хантавирус — это целое семейство вирусов, среди которых есть разные виды. Они отличаются между собой и по способу передачи, и по болезням, к которым могут приводить. В Украине ежегодно фиксируют хантавирус, который передается исключительно от грызунов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE во вторник, 12 мая, сообщил спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич.

Хантавирус в Украине

Эксперт подчеркнул, что хантавирус, вспышка которого произошла на проездном лайнере MV Hondius, не такого вида, который встречается в Украине.

"Те хантавирусы, которые есть в Украине и которые фиксируются ежегодно, на самом деле это не что-то новое. Хантавирусы в Украине передаются исключительно от грызунов к человеку. Передача от человека к человеку в Украине невозможна", — подчеркнул эксперт.

На лайнере зафиксировали хантавирус разновидности Andes. Его особенностью является способность передаваться как от грызунов к человеку, так и от человека к человеку, если есть тесный контакт в течение длительного времени.

"Тот хантавирус, который есть в Украине, те разновидности, которые фиксируются в Украине, могут приводить к геморрагической лихорадке с почечным синдромом, то есть поражаются почки. А тот хантавирус Andes, который зафиксировали на круизном лайнере, может приводить к хантавирусному легочному синдрому, то есть там поражаются легкие", — объяснил Николай Ганич.

Подводя итоги, он отметил, что хантавирус, который привел к летальному исходу на круизном лайнере, для украинцев не представляет угрозы. Среди людей, которые заразились хантавирусом в Украине в прошлом году, никто не умер — все получили лечение и выздоровели.

Врач-вирусолог вирусологической лаборатории ГУ "Киевский городской центр болезней МОЗ Украины" Алла Мироненко в комментарии Укринформу сообщила, что массового распространения хантавируса нет: эта болезнь достаточно редкая. Заражение происходит через контакт с биологическими жидкостями мышевидных грызунов. В сельской местности риск заболеть значительно выше, чем в городе.

Хантавирус может приводить к тяжелым поражениям организма: пневмонии, кислородной недостаточности, почечному синдрому, развитию респираторных симптомов. Симптомами болезни являются высокая температура, боль в мышцах и пояснице, высыпания на теле, проблемы с дыханием.

"Он может передаваться от человека к человеку только в условиях длительного и тесного контакта. На территории Украины таких случаев не фиксировали. В целом это зоонозная инфекция, то есть человек заражается от животных", — отметила вирусолог.

По ее словам, летальность отдельных форм хантавирусной инфекции может достигать 40%, но оценить смертность от этой болезни в Украине сложно, потому что было мало лабораторно подтвержденных случаев. Единичные случаи заболевания ежегодно фиксируют в западных областях Украины и в Киеве.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Sky News сообщал, что в мире зафиксировали девять случаев заражения хантавирусом. По состоянию на 12 мая было известно о семи подтвержденных случаях. Последний из них зафиксировали во Франции.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения писал, что по симптомам хантавирус похож на грипп, но может приводить к тяжелым осложнениям. Риск массовой эпидемии на данный момент низкий. Вирус почти не передается между людьми.