Главная Новости дня Миндич подал на Зеленского в суд из-за санкций

Дата публикации 20 мая 2026 18:37
Тимур Миндич. Фото: кадр из видео "Украинской правды"

Бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на Президента Украины Владимира Зеленского. Он требует отменить введенные против него санкции. Иск зарегистрировали 14 мая.

Об этом говорится на сайте Кассационного административного суда, передает Новини.LIVE.

Среди третьих сторон по делу указаны:

  • Кабинет Министров Украины;
  • СНБО;
  • Министерство экономики.

Кассационный административный суд уже назначил заявление к рассмотрению 29 июня.

Миндич требует признать противоправным и отменить Указ Президента Украины от 13.11.2025 года № 843/2025.

Иск Миндича против Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ноябре 2025 года НАБУ сообщило о проведении масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупционных схем в энергетическом секторе, в ходе которой было проведено более 70 обысков. Следствие заявило о деятельности организованной группы, в которую, по версии правоохранителей, входили влиятельные чиновники, а одним из ключевых фигурантов стал Тимур Миндич. По данным расследования, он покинул Украину за несколько часов до начала обысков, после чего его объявили в розыск. Впоследствии стало известно, что бизнесмен находится в Израиле. Сам Миндич отрицал обвинения и назвал дело "медийным кейсом".

А Владимир Зеленский ввел санкции против двух фигурантов расследования НАБУ по коррупционной схеме в "Энергоатоме". Ограничительные меры применены к бизнесменам Тимуру Миндичу и Александру Цукерману.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
