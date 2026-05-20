Міндіч подав на Зеленського до суду через санкції

Міндіч подав на Зеленського до суду через санкції

Дата публікації: 20 травня 2026 18:37
Тимур Міндіч. Фото: кадр з відео "Української правди"

Бізнесмен Тимур Міндіч подав до суду на Президента України Володимира Зеленського. Він вимагає скасувати введені проти нього санкції. Позов зареєстрували 14 травня.

Про це йдеться на сайті Касаційного адміністративного суду, передає Новини.LIVE.

Серед третіх сторін у справі зазначено:

  • Кабінет Міністрів України;
  • РНБО;
  • Міністерство економіки.

Касаційний адміністративний суд уже призначив заяву до розгляду 29 червня.

Міндіч вимагає визнати протиправним та скасувати Указ Президента України від 13.11.2025 року № 843/2025.

Позов Міндіча проти Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у листопаді 2025 року НАБУ повідомило про проведення масштабної операції "Мідас", спрямованої на викриття корупційних схем в енергетичному секторі, під час якої було здійснено понад 70 обшуків. Слідство заявило про діяльність організованої групи, до якої, за версією правоохоронців, входили впливові посадовці, а одним із ключових фігурантів став Тимур Міндіч. За даними розслідування, він залишив Україну за кілька годин до початку обшуків, після чого його оголосили в розшук. Згодом стало відомо, що бізнесмен перебуває в Ізраїлі. Сам Міндіч заперечив звинувачення і назвав справу "медійним кейсом".

А Володимир Зеленський запровадив санкції проти двох фігурантів розслідування НАБУ щодо корупційної схеми в "Енергоатомі". Обмежувальні заходи застосовано до бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
