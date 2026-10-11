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Главная Новости дня Масштабное наводнение в Непале разрушило мосты и дома: есть пропавшие

Масштабное наводнение в Непале разрушило мосты и дома: есть пропавшие

Ua ru
11 октября 2026 16:50
Наводнение в Непале: вода смыла дома и мосты, пять человек пропали без вести
Территории, пострадавшие от наводнения в Непале. Фото: National Trust for Nature Conservation-Manaslu Conservation Area Project/Handout via REUTERS

В Непале, в деревне Чумнубри, произошло масштабное наводнение на реке в центральной части страны. Оно смыло несколько домов и объектов инфраструктуры. Власти призвали жителей деревни переселиться в более безопасные места.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Наводнение в Непале

По информации национального управления по вопросам стихийных бедствий, после наводнения пропали без вести пять человек — две женщины и три мужчины. В то же время представители армии сообщили, что удалось спасти 49 человек.

Эпицентром бедствия стала деревня Чумнубри в округе Горкха, расположенная примерно в 100 км к западу от столицы страны Катманду. Горная порода перекрыла русло Будхи Гандаки, которая является притоком реки Тришули, что привело к быстрому разливу воды ниже по течению.

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"Мы попросили жителей, проживающих вдоль берегов реки ниже по течению, эвакуироваться и укрыться в безопасных местах", — сказал высший чиновник округа Горкха Дхармендра Кумар Мишра.

В результате наводнения были разрушены около десяти домов и два подвесных моста. Также стихия повредила лагерь работников, строящих гидроэлектростанцию, и смыла часть строительной техники и оборудования.

Официальное предупреждение об угрозе затопления также распространено на жителей округов Танахун, Читван, Восточный Навалпараси и Западный Навалпараси. В настоящее время спасательные службы осуществляют круглосуточное патрулирование и аэроразведку с воздуха с помощью вертолетов.

Отмечается, что ситуация осложняется тем, что река Будхи Гандаки впадает в Тришули недалеко от места августовского обвала ледника, унесшего жизни 1457 человек.

Наводнение в Непале в августе

Как писали Новини.LIVE, 26 августа в Непале произошло мощное наводнение, приведшее к разрушениям и гибели людей. Причиной стал обвал ледника. Наводнение смыло поселения между Непалом и Тибетом. В результате катастрофы без вести пропавшими были объявлены 2 478 человек, но впоследствии их число возросло до 6 150. Среди тех, с кем не удалось установить связь, есть 56 украинцев.

Впоследствии власти Непала заявили о завершении поисково-спасательной операции и переходе к восстановительным работам. В результате стихийного бедствия погибли 1 455 человек, ещё 5 285 человек остаются пропавшими без вести.

стихийное бедствие эвакуация наводнение вода Непал
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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