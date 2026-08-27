Наводнение в Непале 26 августа — среди пропавших без вести 53 украинца

Последствия наводнения в Непале. Фото: Reuters

В среду утром, 26 августа, Непал накрыло мощное наводнение, которое привело к разрушению домов и гибели людей. В настоящее время без вести пропали почти 500 туристов из ряда стран мира, среди них в том числе украинцы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN, Reuters и заявление МИД Украины журналистам.

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Масштабное наводнение в Непале

Как пишут СМИ, стихийное бедствие произошло утром в районе Расува на севере Непала. По предварительным данным, причиной наводнения могло стать землетрясение, вызвавшее сход лавины из талого снега. Мощный поток воды и грунта хлынул в реку Бхоте-Коши, после чего двинулся вниз по течению.

Потоки воды, грязи и камней разрушили деревни, жилые дома, дороги, мосты, а также повредили электросети и средства связи.

Последствия наводнения в Непале. Фото: Reuters

Как сообщили в Министерстве энергетики Непала, повреждено около 430 МВт генерирующих мощностей, подавляющая часть которых приходится на гидроэлектростанции. Это более 12% от общей мощности гидроэнергетики страны. В то же время власти предупредили о риске нового наводнения.

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Жертвы и пропавшие без вести украинцы

По последним данным, наводнение унесло жизни как минимум 31 человека. В то же время пропавшими без вести считаются 484 туриста, среди которых есть граждане Индии, Великобритании, США, Южной Кореи, Малайзии, Южной Африки, Нидерландов и Австралии.

При этом в МИД Украины сообщили журналистам, что из этих 484 пропавших без вести 53 — граждане Украины. Однако на данный момент информации о погибших или пострадавших украинцах нет.

Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут выявить местонахождение украинских граждан. Также на месте событий задействован почетный консул Украины в Непале.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 октября 2025 года Непал накрыл мощный ливень. Эта непогода вызвала оползни и сильные наводнения, в результате чего погибли десятки людей.

Также мы писали, что в Непале, в городе Лукли , расположен аэропорт Тенцинг-Хиллари, который считается одним из самых опасных в мире. Длина взлётной полосы составляет всего 500 метров, и она заканчивается резким обрывом.