В Непале правительство ушло в отставку из-за протестов — детали

В Непале жестокие протесты из-за соцсетей — власть эвакуируют
В Непале вспыхнули самые масштабные за десятилетия беспорядки, вызванные правительственным запретом социальных сетей. В стране многочисленные случаи столкновений с полицией, есть информация о гибели 19 человек, а премьер-министр страны Шарма Оли 9 сентября объявил об отставке.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Непала запретило соцсети из-за информации о коррупции
На прошлой неделе правительство заблокировало доступ к социальным платформам жителям Непала. Свои действия они объяснили тем, что работа соцсетей является "незарегистрированной деятельностью", которая распространяет дезинформацию.
Решение правительства вызвало массовое возмущение, которое быстро переросло в жестокие протесты. В понедельник, 8 сентября, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, пытаясь сдержать толпу возле парламента. В результате беспорядков погибли 19 человек, еще более сотни получили ранения.
Впоследствии правительство таки вернуло людям доступ к соцсетям и отменило запрет, но протесты не утихли. Люди проигнорировали бессрочный комендантский час и начали массово жечь шины, бросать камни в правоохранителей, а в столице Катманду были даже зафиксированы поджоги домов некоторых политиков. Местные медиа сообщили, что нескольких министров эвакуировали вертолетами, а главный аэропорт страны временно закрыли из-за задымления.
В своем заявлении премьер-министр Непала Шарма Оли подчеркнул, что решил уйти в отставку "для стабилизации ситуации и поиска политического решения". Президент Непала Рамчандра Паудель принял отставку и начал консультации по назначению нового премьера.
Армия призвала граждан сохранять спокойствие, а международное сообщество, в частности посольства Австралии, Франции, Германии, США и других стран, выступила с совместным заявлением с призывом избегать эскалации и гарантировать основные права граждан.
Организаторы протестов называют события "акцией поколения Z". Молодежь, по их словам, возмущена коррупцией во власти, роскошной жизнью чиновников и отсутствием экономических перспектив. Однако критики отмечают, что премьер так и не ответил на ключевые требования протестующих о борьбе с коррупцией.
Напомним, в августе в Сербии вспыхнули масштабные протесты и столкновения между представителями оппозиции и сторонников главы страны Александра Вучича.
В результате протестов в Сербии были задержаны несколько десятков человек.
Читайте Новини.LIVE!