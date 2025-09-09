У Непалі уряд пішов у відставку через протести — деталі

Протест в Катманду. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

У Непалі спалахнули наймасштабніші за десятиліття заворушення, спричинені урядовою забороною соціальних мереж. В країні численні випадки сутичок із поліцією, є інформація про загибель 19 осіб, а прем’єр-міністр країни Шарма Олі 9 вересня оголосив про відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Непалу заборонив соцмережі через інформацію про корупцію

Минулого тижня уряд заблокував доступ до соціальних платформ мешканцям Непалу. Свої дії вони пояснили, тим, що робота соцмереж є "незареєстрованою діяльністю", яка поширює дезінформацію.

Рішення уряду викликало масове обурення, яке швидко переросло у жорстокі протести. У понеділок, 8 вересня, поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, намагаючись стримати натовп біля парламенту. Внаслідок заворушень загинули 19 людей, ще понад сотню отримали поранення.

Згодом уряд таки повернув людям доступ до соцмереж і скасував заборону, але протести не вщухли. Люди проігнорували безстрокову комендантську годину та почали масово палити шини, кидати каміння у правоохоронців, а в столиці Катманду були навіть зафіксовані підпали будинків деяких політиків. Місцеві медіа повідомили, що кількох міністрів евакуювали гелікоптерами, а головний аеропорт країни тимчасово закрили через задимлення.

У своїй заяві прем'єр-міністр Непалу Шарма Олі підкреслив, що вирішив піти у відставку "задля стабілізації ситуації та пошуку політичного рішення". Президент Непалу Рамчандра Паудель прийняв відставку та розпочав консультації щодо призначення нового прем’єра.

Армія закликала громадян зберігати спокій, а міжнародна спільнота, зокрема посольства Австралії, Франції, Німеччини, США та інших країн, виступила зі спільною заявою із закликом уникати ескалації та гарантувати основні права громадян.

Організатори протестів називають події "акцією покоління Z". Молодь, за їхніми словами, обурена корупцією у владі, розкішним життям чиновників і відсутністю економічних перспектив. Однак критики зазначають, що прем'єр так і не відповів на ключові вимоги протестувальників про боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, у серпні в Сербії спалахнули масштабні протести та сутички між представниками опозиції та прихильників глави країни Александра Вучича.

Внаслідок протестів в Сербії було затримано кілька десятків людей.