У Сербії понад 70 постраждалих під час нової хвилі протестів

Протести в Сербії. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

У Сербії тривають масштабні антиурядові виступи, які 12 серпня переросли у відкрите протистояння між опозиційними протестувальниками та прихильниками президента Александра Вучича. Мітингувальники вимагали проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Внаслідок сутичок на протестах у Сербії є постраждалі

У північному місті Нові-Сад групи мітингувальників з обох таборів почали кидатися одне в одного піротехнікою та петардами. Для розосередження натовпу поліція застосувала сльозогінний газ. У Белграді правоохоронці заблокували рух колони антиурядових демонстрантів у напрямку парку біля парламенту, де з весни облаштували свій табір прихильники Вучича.

За словами комісара поліції Драгана Василєвича, опозиційні активісти намагалися атакувати учасників прорежимної акції поблизу офісу правлячої партії. Під час інцидентів було затримано кількох людей.

Президент Вучич повідомив, що в нічних сутичках травмовано понад шість десятків протестувальників та 16 працівників поліції.

Тривалі протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року. Приводом стала трагедія в Нові-Саді, коли обвалився навіс залізничного вокзалу, забравши життя 16 людей. Наступного дня на вулиці вийшли тисячі громадян, звинувативши владу у корупційних зловживаннях та вимагаючи відставки мера міста Мілана Джуріча, прем’єр-міністра Мілоша Вучевича і президента країни.

Нагадаємо, нещодавно міністр у справах євроінтеграції Сербії Неманья Старович назвав умову, за якої країна доєднається до санкцій проти Росії.

Додамо, що раніше президент Сербії Александр Вучич зробив заяву щодо Росії.