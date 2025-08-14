Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сербии обострились протесты - пострадали десятки людей

В Сербии обострились протесты - пострадали десятки людей

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 10:55
В Сербии более 70 пострадавших во время новой волны протестов
Протесты в Сербии. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

В Сербии продолжаются масштабные антиправительственные выступления, которые 12 августа переросли в открытое противостояние между оппозиционными протестующими и сторонниками президента Александра Вучича. Митингующие требовали проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

В результате столкновений на протестах в Сербии есть пострадавшие

В северном городе Нови-Сад группы митингующих из обоих лагерей начали бросаться друг в друга пиротехникой и петардами. Для рассредоточения толпы полиция применила слезоточивый газ. В Белграде правоохранители заблокировали движение колонны антиправительственных демонстрантов в направлении парка возле парламента, где с весны обустроили свой лагерь сторонники Вучича.

По словам комиссара полиции Драгана Василевича, оппозиционные активисты пытались атаковать участников прорежимной акции вблизи офиса правящей партии. Во время инцидентов были задержаны несколько человек.

Президент Вучич сообщил, что в ночных столкновениях травмированы более шести десятков протестующих и 16 сотрудников полиции.

Длительные протесты в Сербии начались еще в ноябре прошлого года. Поводом стала трагедия в Нови-Саде, когда обвалился навес железнодорожного вокзала, унеся жизни 16 человек. На следующий день на улицы вышли тысячи граждан, обвинив власть в коррупционных злоупотреблениях и требуя отставки мэра города Милана Джурича, премьер-министра Милоша Вучевича и президента страны.

Напомним, недавно министр по делам евроинтеграции Сербии Неманья Старович назвал условие, при котором страна присоединится к санкциям против России.

Добавим, что ранее президент Сербии Александр Вучич сделал заявление относительно России.

драка беспорядки полиция Сербия протесты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации