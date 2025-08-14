В Сербии более 70 пострадавших во время новой волны протестов

Протесты в Сербии. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

В Сербии продолжаются масштабные антиправительственные выступления, которые 12 августа переросли в открытое противостояние между оппозиционными протестующими и сторонниками президента Александра Вучича. Митингующие требовали проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Reuters.

В северном городе Нови-Сад группы митингующих из обоих лагерей начали бросаться друг в друга пиротехникой и петардами. Для рассредоточения толпы полиция применила слезоточивый газ. В Белграде правоохранители заблокировали движение колонны антиправительственных демонстрантов в направлении парка возле парламента, где с весны обустроили свой лагерь сторонники Вучича.

По словам комиссара полиции Драгана Василевича, оппозиционные активисты пытались атаковать участников прорежимной акции вблизи офиса правящей партии. Во время инцидентов были задержаны несколько человек.

Президент Вучич сообщил, что в ночных столкновениях травмированы более шести десятков протестующих и 16 сотрудников полиции.

Длительные протесты в Сербии начались еще в ноябре прошлого года. Поводом стала трагедия в Нови-Саде, когда обвалился навес железнодорожного вокзала, унеся жизни 16 человек. На следующий день на улицы вышли тысячи граждан, обвинив власть в коррупционных злоупотреблениях и требуя отставки мэра города Милана Джурича, премьер-министра Милоша Вучевича и президента страны.

