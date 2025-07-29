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Сербія кине "братушок" з РФ заради вступу до ЄС — заява міністра

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 04:56
У Сербії заявили, що готові долучитись до санкцій проти РФ заради вступу до Євросоюзу
Сербський міністр у справах Європи Неманья Старович. Фото: росЗМІ

Сербія введе санкції проти Росії, якщо їй гарантують вступ до Євросоюзу. Головні "братушки" РФ на Балканах готові на це, якщо Євросоюз дасть гарантії приєднання до євроспільноти.

Про це повідомляє австрійське видання Der Standart з посиланням на заяву міністр у справах євроінтеграції Сербії Неманьї Старовича.

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Старович зауважив, що його країна відмовляється від антиросійських санкцій виключно через серйозні наслідки для економіки. Тож якщо Євросоюз надасть чіткі гарантії вступу до альянсу — Белград готовий ввести обмеження проти РФ ще до офіційного приєднання.

Міністр підкреслив, що Сербія з самого початку "російського повномасштабного вторгнення" чітко й однозначно засудила дії Москви. Він також прокоментував звинувачення в тому, що країна робить недостатньо для підтримки України. Міністр явно натякнув на опосередковане постачання зброї: допомога ЗСУ надається.

Раніше розвідка РФ офіційно викрила "нейтральний" Белград. За її даними, Сербія вже передала Києву понад 100 тис. снарядів і мільйон патронів через посередників.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій РНБО проти Росії та компаній, пов'язаних із ВПК країни-агресорки. Український лідер наголосив на важливості продовжувати екномічний тиск на ворога.

Нагадаємо, 21 липня Британія запровадила новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії.

санкції проти Росії Європейський союз військова допомога Сербія війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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