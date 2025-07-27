Нові санкції РНБО проти Росії — Зеленський прокоментував

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій РНБО проти Росії та компаній, пов'язаних із ВПК країни-агресорки. Український лідер наголосив на важливості продовжувати екномічний тиск на ворога.

Про це президент заявив у своєму зверненні в Telegram.

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В першу чергу президент повідомив про те, що прийяті нещодавно санкцій ЄС проти Росії набули чинності в Україні. Вони обмежують дії "тіньово флоту" РФ та іноземців, які пов'язані із ним.

"Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов'язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб — російських, кита йських, іранських, з інших країн", — повідомив Зеленський.

Також президент прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 27 липня.

"Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів", — сказав лідер.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 липня Володимир Зеленський також провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо зміцнення українського озброєння.

А також Марко Рубіо заявив про незадоволення Трампа щодо перемовин з Путіним.