Новые санкции СНБО против России - Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций СНБО против России и компаний, связанных с ВПК страны-агрессора. Украинский лидер подчеркнул важность продолжать экномическое давление на врага.

Об этом президент заявил в своем обращении в Telegram.

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В первую очередь президент сообщил о том, что принятые недавно санкций ЕС против России вступили в силу в Украине. Они ограничивают действия "теневого флота" РФ и иностранцев, которые связаны с ним..

"Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, которые связаны с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских , иранских, из других стран", — сообщил Зеленский.

Также президент прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 27 июля.

"Второе санкционное решение за сегодня — это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников. Работаем для того, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров", — сказал лидер.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 27 июля Владимир Зеленский также провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по укреплению украинского вооружения.

А также Марко Рубио заявил о недовольстве Трампа относительно переговоров с Путиным.