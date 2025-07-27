Новые санкции СНБО против России - Зеленский прокомментировал

Зеленский прокомментировал новый пакет санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций СНБО против России и компаний, связанных с ВПК страны-агрессора. Украинский лидер подчеркнул важность продолжать экномическое давление на врага.
Об этом президент заявил в своем обращении в Telegram.
Зеленский высказался о новых санкциях СНБО
В первую очередь президент сообщил о том, что принятые недавно санкций ЕС против России вступили в силу в Украине. Они ограничивают действия "теневого флота" РФ и иностранцев, которые связаны с ним..
"Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, которые связаны с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских , иранских, из других стран", — сообщил Зеленский.
Также президент прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 27 июля.
"Второе санкционное решение за сегодня — это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников. Работаем для того, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров", — сказал лидер.
Напомним, 27 июля Владимир Зеленский также провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по укреплению украинского вооружения.
А также Марко Рубио заявил о недовольстве Трампа относительно переговоров с Путиным.
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