В Сербии заявили, что готовы присоединиться к санкциям против РФ ради вступления в Евросоюз

Сербский министр по делам Европы Неманья Старович. Фото: росСМИ

Сербия введет санкции против России, если ей гарантируют вступление в Евросоюз. Главные "братушки" РФ на Балканах готовы на это, если Евросоюз четкие гарантии присоединения к евросообществу.

Об этом сообщает австрийское издание Der Standart со ссылкой на заявление министр по делам евроинтеграции Сербии Неманьи Старовича.

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Старович отметил, что его страна отказывается от антироссийских санкций исключительно из-за серьезных последствий для экономики. Поэтому если Евросоюз предоставит четкие гарантии вступления в альянс - Белград готов ввести ограничения против РФ еще до официального присоединения.

Министр подчеркнул, что Сербия с самого начала "российского полномасштабного вторжения" четко и однозначно осудила действия Москвы. Он также прокомментировал обвинения в том, что страна делает недостаточно для поддержки Украины. Министр явно намекнул на опосредованные поставки оружия: помощь ВСУ предоставляется.

Ранее разведка РФ официально разоблачила "нейтральный" Белград. По ее данным, Сербия уже передала Киеву более 100 тыс. снарядов и миллион патронов через посредников.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций СНБО против России и компаний, связанных с ВПК страны-агрессора. Украинский лидер подчеркнул важность продолжать экномическое давление на врага.

Напомним, 21 июля Великобритания ввела новый пакет санкций против "теневого флота" России.