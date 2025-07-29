В Сербии заявили, что готовы присоединиться к санкциям против РФ ради вступления в Евросоюз

Сербы готовы бросить РФ ради вступления в ЕС — заявление министра
Сербия введет санкции против России, если ей гарантируют вступление в Евросоюз. Главные "братушки" РФ на Балканах готовы на это, если Евросоюз четкие гарантии присоединения к евросообществу.
Об этом сообщает австрийское издание Der Standart со ссылкой на заявление министр по делам евроинтеграции Сербии Неманьи Старовича.
Что именно заявил чиновник Сербии
Старович отметил, что его страна отказывается от антироссийских санкций исключительно из-за серьезных последствий для экономики. Поэтому если Евросоюз предоставит четкие гарантии вступления в альянс - Белград готов ввести ограничения против РФ еще до официального присоединения.
Министр подчеркнул, что Сербия с самого начала "российского полномасштабного вторжения" четко и однозначно осудила действия Москвы. Он также прокомментировал обвинения в том, что страна делает недостаточно для поддержки Украины. Министр явно намекнул на опосредованные поставки оружия: помощь ВСУ предоставляется.
Ранее разведка РФ официально разоблачила "нейтральный" Белград. По ее данным, Сербия уже передала Киеву более 100 тыс. снарядов и миллион патронов через посредников.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций СНБО против России и компаний, связанных с ВПК страны-агрессора. Украинский лидер подчеркнул важность продолжать экномическое давление на врага.
Напомним, 21 июля Великобритания ввела новый пакет санкций против "теневого флота" России.
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