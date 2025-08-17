Відео
Головна Новини дня У Сербії тривають масштабні мітинги — є багато постраждалих

У Сербії тривають масштабні мітинги — є багато постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 08:49
Протести в Сербії — поліція застосовує сльозогінний газ проти учасників мітингу
Акція протесту в Сербії. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

У Сербії тривають масові протести. Учасники мітингів використовують файєри, а поліція — сльозогінний газ. Внаслідок сутичок є багато постраждалих та затриманих.

Про це повідомляють KoSSev та N1.

Читайте також:

Протести в Сербії

Відомо, що ввечері 16 серпня сталися зіткнення між протестувальниками та поліцією в Белграді, Нові-Саді та Валєво. Акцію назвали "Сербію неможливо заспокоїти".

Затримання в Сербії
Правоохоронці затримують мітингувальника. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

У Валєво правоохоронці застосували штурм та сльозогінний газ, аби розігнати людей. Протестувальники кидали піротехніку в будівлю жандармерії.

А у Белграді учасники акції закидали піротехнікою офіс правлячої Сербської прогресивної партії. Крім того, вони спалили партійний прапор.

У Нові-Саді мітингувальники розбили пляшками вікна в офісі партії.

Протести в Сербії
Акція протесту в Сербії. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Також відомо, що у місті Горні-Мілановац місцеві жителі закидали туалетним папером будівлю Сербської прогресивної партії.

Очільник МВС Івіц Дачич повідомив, що внаслідок мітингів постраждали шість правоохоронців. За його словами, загалом затримано 38 осіб.

Лідер Сербії Александар Вучич звинуватив людей у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

Учасники акції хочуть домогтися проведення дострокових парламентських виборів, але президент не хоче їх призначати.

Reuters пише, що під час сутичок постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних.

Нагадаємо, 12 серпня протести у Сербії перетворилися на відкрите протистояння між опозиційними протестувальниками та прихильниками Вучича.

Раніше лідер Сербії відмовився підписувати декларацію, яка засуджує російську агресію та підтримує вступ України до НАТО.

мітинг поліція Сербія протести Александар Вучич
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
