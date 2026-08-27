Повінь у Непалі 26 серпня - серед зниклих безвісти 53 українця

Наслідки повені у Непалі. Фото: Reuters

У середу вранці, 26 серпня, Непал накрила потужна повінь, яка призвела до руйнування будинків та загибелі людей. Наразі безвісти зникли майже 500 туристів з низки країх світу, і серед них в тому числі українці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN, Reuters та заяву МЗС України журналістам.

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Масштабна повінь у Непалі

Як пишуть ЗМІ, стихійне лихо сталося вранці в районі Расува на півночі Непалу. За попередніми даними, причиною повені міг стати землетрус, який спричинив сходження лавини з талого снігу. Потужний потік води та ґрунту зійшов у річку Бхоте-Коші, після чого рушив униз за течією.

Потоки води, бруду і каміння зруйнували села, житлові будинки, дороги, мости, а також пошкодили електромережі та засоби зв'язку.

Наслідки повені у Непалі. Фото: Reuters

Як повідомили в Міністерстві енергетики Непалу, пошкоджено близько 430 МВт генерувальних потужностей, переважна частина яких припадає на гідроелектростанції. Це більше ніж 12% від загальної потужності гідроенергетики країни. Водночас влада попередила про ризик нової повені.

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На території китайського Тибету зсув пошкодив район прикордонного пункту Гіронг. Унаслідок стихії були зруйновані дороги, порушені зв'язок та електропостачання. Китайська влада направила до району щонайменше 574 рятувальники. Глава КНР Сі Цзіньпін доручив докласти максимальних зусиль для проведення пошуку зниклих людей.

Жертви та зниклі безвісти українці

За останніми даними, повінь забрала життя щонайменше 31 людини. Водночас зниклими безвісти вважаються 484 туристи, серед яких є громадяни Індії, Британії, США, Південної Кореї, Малайзії, Південної Африки, Нідерландів та Австралії.

Водночас у МЗС України розповіли журналістам, що серед цих 484 безвісти за зниклих, 53 — це громадяни України. Проте наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих українців не було.

Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян. Також на місці подій залучений почесний консул України в Непалі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня 2025 року Непал накрила потужна злива. Ця негода спричинив зсуви та сильні повені, внаслідок чого загинули десятки людей.

Також ми писали, що у Непалі в місті Луклі розташований аеропорт Тенцінг-Хілларі, який вважається одним з найнебезпечніших у світі. Довжина злітної смуги становить всього 500 метрів і закінчується вона різким обривом.