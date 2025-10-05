Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Потужна злива накрила Непал — загинули щонайменше 47 людей

Потужна злива накрила Непал — загинули щонайменше 47 людей

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 16:31
Потужна злива спричинила зсуви й повені в Непалі — десятки загиблих
Наслідки негоди в Непалі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Потужна злива накрила Непал у неділю, 5 жовтня. Негода спричинила зсуви та сильні повені. Внаслідок опадів загинули щонайменше 47 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Потужна злива в Непалі

Речник Збройних поліцейських сил Калідас Дхаубожі зазначив, що 35 людей загинули через зсуви в окрузі Ілам. За його словами, девʼять людей зникли безвісти після повені, а ще трьох вдарила блискавка.

Злива в Непалі
Наслідки негоди в Непалі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Речниця Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих та управління ними в Непалі Шанті Махат зазначила, що рятувальні роботи щодо зниклих безвісти продовжуються.

А за інформацією ЗМІ, у східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг загинули щонайменше семеро людей через зсуви.

"Сім тіл загиблих вже витягли з-під уламків. У нас є інформація ще про двох людей. Також проводиться робота з вилучення їхніх тіл", — розповів представник поліції округу Дарджилінг Абхішек Рой.

Негода в Непалі
Затоплення внаслідок зливи. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Відомо, що декілька автомагістралей заблоковані через зсуви та повені. Внаслідок цього внутрішні рейси порушені.

Представник місцевої влади повідомив, що на південному сході Непалу річка Коші піднялася понад небезпечну позначку. Вона майже щороку спричиняє руйнівні повені в східному індійському штаті Біхар.

За інформацією синоптиків, дощі можуть тривати до 6 жовтня. Наразі влада вживає заходів, щоб допомогти постраждалим від негоди.

Нагадаємо, 1 жовтня Одесу накрила потужна злива. Внаслідок негоди є загиблі.

На трагедію відреагував український лідер Володимир Зеленський, який висловив співчуття родинам загиблих.

смерть негода Непал дощ опади
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації