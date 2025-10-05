Потужна злива спричинила зсуви й повені в Непалі — десятки загиблих

Наслідки негоди в Непалі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Потужна злива накрила Непал у неділю, 5 жовтня. Негода спричинила зсуви та сильні повені. Внаслідок опадів загинули щонайменше 47 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Потужна злива в Непалі

Речник Збройних поліцейських сил Калідас Дхаубожі зазначив, що 35 людей загинули через зсуви в окрузі Ілам. За його словами, девʼять людей зникли безвісти після повені, а ще трьох вдарила блискавка.

Наслідки негоди в Непалі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Речниця Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих та управління ними в Непалі Шанті Махат зазначила, що рятувальні роботи щодо зниклих безвісти продовжуються.

Heavy rainfall across the Kathmandu Valley today has caused the Bagmati River to swell significantly, leading to elevated water levels and localized flooding risks.

📍Sanepa Bridge



🎥Trending Nepal pic.twitter.com/WN0xTR733e — Naveen Reddy (@navin_ankampali) October 5, 2025

А за інформацією ЗМІ, у східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг загинули щонайменше семеро людей через зсуви.

"Сім тіл загиблих вже витягли з-під уламків. У нас є інформація ще про двох людей. Також проводиться робота з вилучення їхніх тіл", — розповів представник поліції округу Дарджилінг Абхішек Рой.

Затоплення внаслідок зливи. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Відомо, що декілька автомагістралей заблоковані через зсуви та повені. Внаслідок цього внутрішні рейси порушені.

Представник місцевої влади повідомив, що на південному сході Непалу річка Коші піднялася понад небезпечну позначку. Вона майже щороку спричиняє руйнівні повені в східному індійському штаті Біхар.

За інформацією синоптиків, дощі можуть тривати до 6 жовтня. Наразі влада вживає заходів, щоб допомогти постраждалим від негоди.

Нагадаємо, 1 жовтня Одесу накрила потужна злива. Внаслідок негоди є загиблі.

На трагедію відреагував український лідер Володимир Зеленський, який висловив співчуття родинам загиблих.