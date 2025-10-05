Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мощный ливень накрыл Непал — погибли по меньшей мере 47 человек

Мощный ливень накрыл Непал — погибли по меньшей мере 47 человек

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 16:31
Сильный ливень вызвал оползни и наводнения в Непале — десятки погибших
Последствия непогоды в Непале. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Мощный ливень накрыл Непал в воскресенье, 5 октября. Непогода вызвала оползни и сильные наводнения. В результате осадков погибли по меньшей мере 47 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Мощный ливень в Непале

Представитель Вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубожи отметил, что 35 человек погибли из-за оползней в округе Илам. По его словам, девять человек пропали без вести после наводнения, а еще троих ударила молния.

Злива в Непалі
Последствия непогоды в Непале. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Пресс-секретарь Национального управления по уменьшению рисков стихийных бедствий и управления ими в Непале Шанти Махат отметила, что спасательные работы по пропавшим без вести продолжаются.

А по информации СМИ, в восточноиндийском горном регионе Дарджилинг погибли по меньшей мере семь человек из-за оползней.

"Семь тел погибших уже извлекли из-под обломков. У нас есть информация еще о двух людях. Также проводится работа по извлечению их тел", — рассказал представитель полиции округа Дарджилинг Абхишек Рой.

Негода в Непалі
Затопление в результате ливня. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Известно, что несколько автомагистралей заблокированы из-за оползней и наводнения. Вследствие этого внутренние рейсы нарушены.

Представитель местных властей сообщил, что на юго-востоке Непала река Коши поднялась выше опасной отметки. Она почти каждый год вызывает разрушительные наводнения в восточном индийском штате Бихар.

По информации синоптиков, дожди могут продолжаться до 6 октября. Сейчас власти принимают меры, чтобы помочь пострадавшим от непогоды.

Напомним, 1 октября Одессу накрыл мощный ливень. В результате непогоды есть погибшие.

На трагедию отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который выразил соболезнования семьям погибших.

смерть непогода Непал дождь осадки
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации