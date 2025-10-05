Сильный ливень вызвал оползни и наводнения в Непале — десятки погибших

Последствия непогоды в Непале. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Мощный ливень накрыл Непал в воскресенье, 5 октября. Непогода вызвала оползни и сильные наводнения. В результате осадков погибли по меньшей мере 47 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Мощный ливень в Непале

Представитель Вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубожи отметил, что 35 человек погибли из-за оползней в округе Илам. По его словам, девять человек пропали без вести после наводнения, а еще троих ударила молния.

Последствия непогоды в Непале. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Пресс-секретарь Национального управления по уменьшению рисков стихийных бедствий и управления ими в Непале Шанти Махат отметила, что спасательные работы по пропавшим без вести продолжаются.

Сильные дожди по всей долине Катманду сегодня вызвали значительное набухание реки Багмати, что привело к повышению уровня воды и локализованным рискам наводнения.

📍Санепский мост



🎥Trending Nepal pic.twitter.com/WN0xTR733e - Naveen Reddy (@navin_ankampali) 5 октября 2025 года

А по информации СМИ, в восточноиндийском горном регионе Дарджилинг погибли по меньшей мере семь человек из-за оползней.

"Семь тел погибших уже извлекли из-под обломков. У нас есть информация еще о двух людях. Также проводится работа по извлечению их тел", — рассказал представитель полиции округа Дарджилинг Абхишек Рой.

Затопление в результате ливня. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Известно, что несколько автомагистралей заблокированы из-за оползней и наводнения. Вследствие этого внутренние рейсы нарушены.

Представитель местных властей сообщил, что на юго-востоке Непала река Коши поднялась выше опасной отметки. Она почти каждый год вызывает разрушительные наводнения в восточном индийском штате Бихар.

По информации синоптиков, дожди могут продолжаться до 6 октября. Сейчас власти принимают меры, чтобы помочь пострадавшим от непогоды.

Напомним, 1 октября Одессу накрыл мощный ливень. В результате непогоды есть погибшие.

На трагедию отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который выразил соболезнования семьям погибших.