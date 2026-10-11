Повінь у Непалі: вода змила будинки й мости, п’ятеро людей зникли безвісти

Території, що постраждали від повені у Непалі. Фото: National Trust for Nature Conservation-Manaslu Conservation Area Project/Handout via REUTERS

У Непалі, в селі Чумнубрі, сталася масштабна повінь на річці в центральній частині країни. Вона змила декілька будинків та обʼєктів інфраструктури. Влада закликала селян переїхати до безпечніших місць.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Реклама

🇳🇵 NÉPAL : Nouvelle catastrophe en cours, deux mois après les inondations meurtrières. La région de Gorkha est touchée par de terribles cures. Plusieurs morts et disparus signalés, des maisons et des ponts ont été emportés. pic.twitter.com/B5RlROE6nB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 11, 2026

Повінь у Непалі

За інформацією національного управління з питань стихійних лих, після повені зник зв’язок із п’ятьма людьми — двома жінками та трьома чоловіками. Водночас представники армії повідомили, що вдалося врятувати 49 осіб.

Епіцентром лиха стало село Чумнубрі в окрузі Горкха, що розташоване приблизно за 100 км на захід від столиці країни Катманду. Гірська порода перекрила русло Будхі Гандакі, яка є притокою річки Трішулі, що спричинило швидкий розлив води нижче за течією.

Читайте також:

"Ми попросили селян, які живуть уздовж берегів річки нижче за течією, евакуюватися та залишатися в безпеці", — сказав найвищий чиновник округу Горкха Дхармендра Кумар Мішра.

Внаслідок повені було зруйновано близько десяти будинків і два підвісні мости. Також стихія пошкодила табір працівників, які зводять гідроелектростанцію, та знесла частину будівельної техніки й обладнання.

Офіційне застереження щодо загрози затоплення також поширено на жителів округів Танахун, Чітван, Східний Навалпарасі та Західний Навалпарасі. Наразі рятувальні служби здійснюють цілодобове патрулювання та аеророзвідку з повітря за допомогою гелікоптерів.

Nuevas inundaciones afectan Nepal , distrito de Gorkha . pic.twitter.com/IrQLuwKT8b — Alertageo (@alertarojanot) October 11, 2026

Зазначається, що ситуація ускладнюється тим, що річка Будхі Гандакі впадає в Трішулі неподалік від місця серпневого обвалу льодовика, який забрав життя 1457 людей.

Повінь у Непалі у серпні

Як писали Новини.LIVE, 26 серпня у Непалі сталася потужна повінь, що призвела до руйнування та загибелі людей. Причиною став обвал льодовика. Повінь знесла поселення між Непалом та Тибетом. Внаслідок катастрофи зниклими безвісти оголосили 2 478 людей, але згодом кількість зросла до 6 150. Серед тих, із ким не вдалося встановити звʼязок, є 56 українців.

Згодом влада Непалу заявила про завершення пошуково-рятувальної операції та перехід до відновлювальних робіт. Унаслідок стихійного лиха загинули 1455 людей, ще 5285 осіб залишаються зниклими безвісти.