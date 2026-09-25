Близько 56 українців зникли безвісти в Непалі: що відомо

Наслідки руйнівних повеней у Непалі. Фото: Reuters

Після масштабних повеней та зсувів ґрунту в Непалі й Тибеті 56 громадян України залишаються зниклими безвісти. Інформації про підтверджених загиблих або поранених українців наразі немає. Українські дипломати та правоохоронці продовжують пошук і процедури ідентифікації зниклих.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит Новини.LIVE.

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Скільки людей загинули внаслідок стихійного лиха в Непалі

За даними компетентних органів Непалу, внаслідок стихійного лиха загинула 1 451 людина, ще 6 150 осіб вважаються зниклими безвісти.

За повідомленням китайської сторони, підтверджено загибель 43 людей. Ще 519 осіб вважаються зниклими безвісти, серед них — 261 іноземець із 23 країн.

Станом на 25 вересня офіційна кількість зниклих та розшукуваних громадян України становить 56 осіб. Інформація про підтверджених загиблих або поранених українців не оприлюднена.

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Як встановлюють особи зниклих українців

За даними Національної поліції України, за фактами безвісного зникнення громадян України внаслідок стихійного лиха розпочато досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях щодо 49 осіб.

Для подальшої ідентифікації зниклих вжито низку заходів. У 39 випадках у близьких родичів відібрали зразки біоматеріалу та призначили молекулярно-генетичні експертизи.

Ще у чотирьох випадках в Україні отримали доступ до особистих речей зниклих для встановлення їхніх ДНК-профілів. У чотирьох інших випадках біологічні зразки відібрали у братів і сестер зниклих та призначили відповідні дослідження.

Щодо ще двох осіб близькі родичі, які проживають на території ЄС, надали біологічні зразки за місцем перебування. Результати досліджень вони мають направити українським слідчим після отримання висновків.

Пошуки 56 українців тривають

У МЗС зазначили, що ситуація залишається складною через масштаби руйнувань. Департамент консульської служби МЗС України, посольства України в Індії та КНР із залученням відповідних компетентних органів продовжують заходи з розшуку та ідентифікації 56 громадян України.

У дипломатичному відомстві наголосили, що справа перебуває на особливому контролі.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці серпня 2026 року масштабна повінь на кордоні Непалу та Китаю забрала сотні життів, тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед тих, із ким втрачено зв’язок, є 56 громадян України, пошуково-рятувальні операції тривають. Водночас рятувальникам вдалося евакуювати тисячі людей, а в Непалі зберігається загроза нових затоплень через ризик прориву високогірних озер.

Новини.LIVE також писали, що катастрофу в Гімалаях спричинив потужний обвал льоду та гірських порід, який утворив селевий потік у річці Ленде. Бруд і каміння знищили поселення, дороги, мости та енергетичні об’єкти, залишивши після себе масштабні руйнування. До пошукової операції залучили понад 5000 непальських військових і поліцейських, а Індія та США вже надали допомогу постраждалим районам.