Катастрофічна повінь у Гімалаях: майже 1500 людей зникли безвісти в Непалі та Тибеті

Чоловіки рятують людей у Непалі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

У Гімалаях сталася масштабна природна катастрофа: обвал льодовика спровокував сильну повінь, яка раптово знесла поселення між Непалом та Тибетом. Зниклими безвісти вважаються майже 1500 людей, серед яких є близько 800 іноземців. Рятувальні роботи ускладнюються через ризик нових підтоплень та віддаленість гірських районів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від Reuters.

Реклама

Зсув та повінь у Гімалаях

Між столицею Непалу Катманду та тибетським містом Лхаса сталася смертоносна повінь. Її причиною став не землетрус, як повідомлялося одразу після катастрофи. Геологічна служба США з'ясувала, що прилади зафіксували потужний обвал льоду та гірських порід. Селевий потік утворився в річці Ленде, приблизно за 20 кілометрів на північний схід від прикордонного переходу Расувагадхі.

Величезна хвиля бруду та каміння знесла все на своєму шляху, накривши собою цілі села, дороги, енергетичні об'єкти та мости. Наразі невідома доля майже 1500 осіб.

Увага! Відео містить шокуючі кадри 18+!

Читайте також:

У Непалі зниклими безвісти вважають 826 людей, а в китайському повіті Гьїронг, за даними державної телекомпанії CCTV, шукають ще 558 осіб. Оскільки трагедія сталася в розпал сезону, серед зниклих опинилося близько 800 іноземців. Це звичайні туристи та люди, які здійснювали паломництво до священного тибетського високогір'я Кайлаш Мансаровар.

Все, що залишилося від житлового кварталу після зсуву та повені. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Відомо, що зараз розшукують 177 громадян Індії, 63 американців, 34 австралійців, 33 британців та 25 канадців. Також зникла група з 15 індійсько-австралійських паломників.

У Непалі від повені можуть бути сотні загиблих

Поліція Непалу прогнозує, що кількість загиблих значно перевищить 165 осіб. Речник відомства Абі Нараян Кафле наголосив: "Цей показник зросте, оскільки ми відновили пошуки, і очікується, що буде знайдено більше тіл".

Масштаби руйнувань виявилися тотальними. Директор місцевої туристичної компанії Сагар Пандей після обльоту території на гелікоптері заявив: "Тут не залишилося нічого створеного людиною, жодних людських поселень. Усе просто плоске".

Повінь залишила тонни бруду та знесла будинки. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Він додав, що всі, хто перебував у готелях, ресторанах чи транспорті, просто зникли. Очевидці розповіли, що потік багнюки висотою в кілька метрів виник за кілька секунд і накрив будинки.

Так 68-річний Кешав Прасад Барал, якого рятувальники евакуювали лише за чотири години, зараз лікується в лікарні.

"Це був величезний потік бруду, що йшов прямо на нас", — згадує чоловік.

За його словами, коли бруд підійшов до будинку, він намагався схопити дружину за руку та вивести на терасу.

"Але її змило багнюкою. Моя дружина досі десь під багнюкою. Її немає", — розповів потерпілий.

Наслідки повені в Трішулі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Медична працівниця з Расуви Тула Бахадур БК втратила п'ятьох родичів. Вона каже, що поселення вздовж річки змило повністю: "Куди не глянь, усюди руїни".

Пошукові роботи майже неможливо провести

До пошуків наразі долучили понад 5000 поліцейських та військових Непалу. Вони використовують військову базу як центр операції. Водночас рятувальні роботи дуже складні. Гірська місцевість завалена товстим шаром каміння та бруду. Крім того, влада Китаю попередила про нову загрозу. Там вище за течією від пункту пропуску в Гьїронзі є перегороджене дамбою озеро, яке може спровокувати чергові затоплення.

Міжнародна спільнота вже відреагувала на катастрофу. Індія передала намети та їжу, які гелікоптери скидають у найбільш постраждалі зони, про що повідомив речник армії Непалу Раджа Рам Баснет.

США надають 500 тисяч доларів та відправляють радника з ліквідації стихійних лих. Генсек ООН Антоніу Гутерріш також направив персонал і гуманітарні вантажі. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав повінь "абсолютно руйнівною".

Своєю чергою прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе пояснив брак інформації з місця подій: "Непал... це країна, що розвивається. Вона не має ресурсів, які мала б така подія, наприклад, в Австралії, тому отримати інформацію важко".

Новини.LIVE повідомляли, що світ сколихнула низка потужних та смертоносних землетрусів впродовж липня та серпня.

Масштабні червневі землетруси у Венесуелі забрали життя щонайменше 4 333 людей, а загальна кількість поранених перевищила 16 тисяч. Стихійне лихо від 24 червня також призвело до колосальних руйнувань, позбавивши даху над головою тисячі місцевих родин.

Потужний землетрус магнітудою 7,1 сколихнув й південь Японії у вівторок, 28 липня. Підземні поштовхи травмували щонайменше пів сотні людей, спричинили масові знеструмлення десятків тисяч осель та пошкодили інфраструктуру.

На заході Колумбії 10 серпня зафіксували землетрус магнітудою 7,4, який забрав життя щонайменше 22 людей і призвів до десятків поранених. Рятувальні служби продовжують розбирати уламки потрощених споруд, під якими досі можуть перебувати заблоковані постраждалі.