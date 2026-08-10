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Головна Новини дня Колумбію сколихнув потужний землетрус: 22 людини загинули

Колумбію сколихнув потужний землетрус: 22 людини загинули

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 20:14
Землетрус у Колумбії забрав життя 22 людей: є постраждалі
Наслідки землетрусу в Колумбії. Фото: Reuters

На заході Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4, унаслідок якого загинула щонайменше 22 людини. Десятки людей отримали поранення, а під завалами зруйнованих будівель можуть залишатися заблоковані люди.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

Землетрус відчули в Боготі та Еквадорі

Епіцентр землетрусу розташовувався неподалік міста Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко. Потужні поштовхи відчувалися не лише в прилеглих районах, а й у столиці Колумбії Боготі та сусідньому Еквадорі.

Найбільше від стихії постраждали міста Кібдо та Перейра. Там обвалилися десятки будівель, через що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

До постраждалих районів направили армію

За попередніми даними, внаслідок землетрусу загинула щонайменше 22 людини, ще десятки отримали травми. Рятувальні служби також повідомляють про людей, які можуть перебувати під уламками зруйнованих споруд.

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До постраждалих районів направили військових для допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха. Президент Колумбії також прибув до одного з найбільш постраждалих регіонів, щоб оцінити ситуацію та скоординувати роботу служб.

Новини.LIVE писали, що південь Японії сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1. Унаслідок стихії постраждали щонайменше 50 людей, пошкоджено дороги, мости та будівлі, а десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Крім того, понад 150 тисячам жителів рекомендували евакуюватися, а через наслідки землетрусу скасували частину авіарейсів і тимчасово зупинили рух потягів.

Новини.LIVE інформували, що в Україні також нещодавно фіксували підземні поштовхи. У неділю вранці, 26 липня, у Львівській області поблизу села Малинівка Львівського району стався поштовх магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. За оцінкою фахівців, він був ледве відчутним.

стихійне лихо землетрус Колумбія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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