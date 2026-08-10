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Главная Новости дня Колумбию потрясло мощное землетрясение: 22 человека погибли

Колумбию потрясло мощное землетрясение: 22 человека погибли

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 20:14
Землетрясение в Колумбии унесло жизни 22 человек: есть пострадавшие
Последствия землетрясения в Колумбии. Фото: Reuters

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Десятки людей получили ранения, а под завалами разрушенных зданий могут оставаться заблокированные люди.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

Землетрясение ощущалось в Боготе и Эквадоре

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Сильные толчки ощущались не только в прилегающих районах, но и в столице Колумбии Боготе, а также в соседнем Эквадоре.

Больше всего от стихии пострадали города Кибдо и Перейра. Там обрушились десятки зданий, из-за чего спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

В пострадавшие районы направили армию

По предварительным данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 22 человека, еще десятки получили травмы. Спасательные службы также сообщают о людях, которые могут находиться под обломками разрушенных зданий.

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В пострадавшие районы направили военных для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Президент Колумбии также прибыл в один из наиболее пострадавших регионов, чтобы оценить ситуацию и скоординировать работу служб.

Новини.LIVE сообщали, что юг Японии потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате стихии пострадали не менее 50 человек, повреждены дороги, мосты и здания, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Кроме того, более 150 тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться, а из-за последствий землетрясения отменили часть авиарейсов и временно приостановили движение поездов.

Новини.LIVE писали, что в Украине также недавно фиксировались подземные толчки. В воскресенье утром, 26 июля, во Львовской области вблизи села Малиновка Львовского района произошло подземное толчёк магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. По оценке специалистов, он был едва ощутимым.

стихийное бедствие землетрясение Колумбия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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