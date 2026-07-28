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Главная Новости дня В Японии произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие, отменены авиарейсы

В Японии произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие, отменены авиарейсы

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 16:33
Землетрясение в Японии 28 июля: десятки пострадавших и отмененные авиарейсы
Последствия землетрясения в Японии 28 июля 2026 года. Фото: Reuters

Во вторник, 28 июля, в южной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате подземных толчков пострадали не менее 50 человек, повреждены дороги, мосты и здания, а десятки тысяч домов остались без электроснабжения. Кроме того, более 150 тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться, а из-за последствий стихии был отменен ряд авиарейсов и временно приостановлено железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Землетрус у Японії 28 липня 2026 року
Разрушения в результате землетрясения в Японии. Фото: Reuters

Землетрясение в Японии 28 июля: что известно о последствиях

После мощных подземных толчков правительство Японии объявило чрезвычайные предупреждения также для префектур Нагасаки, Кагосима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки. Японское метеорологическое агентство (JMA) сначала предупредило о возможном цунами с волнами высотой до одного метра, однако впоследствии это предупреждение было отменено.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что власти продолжают уточнять масштабы разрушений и количество пострадавших. По её словам, правительство уже сформировало специальную рабочую группу, которая занимается сбором информации, оценкой последствий стихии и координацией возможных спасательных операций.

"Нам уже сообщили, что люди получили ранения. В некоторых районах произошли отключения электроэнергии и пожары, были повреждены дороги и мосты, а также зафиксировано обрушение зданий", — сказала Такаити.

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По информации японского телеканала NHK, на ряде основных автомобильных дорог, в частности на эстакадном шоссе, образовались большие трещины. Также с рельсов сошел грузовой поезд. Из-за угрозы повторных толчков в стране временно приостановили движение железнодорожного транспорта и отменили ряд авиарейсов.

Отдельные разрушения зафиксировали и на гражданских объектах. В частности, значительные повреждения получил торговый центр Aeon Mall Kumamoto в городе Касима. По данным пожарной службы, после взрыва обрушилась часть второго этажа здания, в результате чего под завалами могли оказаться люди.

Энергетическая компания Kyushu Electric Power сообщила, что без электроснабжения остаются около 40 тысяч домов. В то же время операторы мобильной связи KDDI и Docomo заявили о перебоях в работе сетей из-за отключения электроэнергии. При этом Японский орган ядерного регулирования заверил, что никаких нарушений в работе атомных электростанций зафиксировано не было.

По данным агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, более 150 тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться в специально оборудованные пункты. Из соображений безопасности своих сотрудников с предприятий в регионе также эвакуировали компании TSMC, Sony и Fujifilm.

Представитель Японского метеорологического агентства (JMA) Синдзи Киёмото пояснил, что высокая сейсмическая активность вызвана небольшой глубиной очага землетрясения. Он призвал жителей пострадавших районов быть особенно осторожными в течение ближайших двух-трех дней, поскольку сохраняется высокая вероятность повторного мощного подземного толчка.

Новини.LIVE сообщали, что 24 июня 2026 года в Венесуэле произошли два мощных землетрясения, в результате которых погибли 4 333 человека. Еще 16 740 человек получили травмы, а около 17 тысяч жителей остались без крова.

Новини.LIVE также сообщали, что в апреле 2026 года в Японии после мощного землетрясения магнитудой 7,5 у побережья объявили угрозу цунами с волнами до трех метров. Власти призвали жителей прибрежных районов срочно эвакуироваться, а в отдельных портах зафиксировали подъем уровня воды.

стихийное бедствие землетрясение Япония
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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