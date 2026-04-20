Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Волны до 3 метров: в Японии объявили угрозу цунами

Волны до 3 метров: в Японии объявили угрозу цунами

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 15:09
Побережье Томакомай, префектура Хоккайдо, после объявления предупреждения о цунами в результате землетрясения. Фото: Kyodo/Reuters

В понедельник, 20 апреля, в Японии объявили угрозу цунами с волнами до 3 метров после мощного землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло у побережья страны на глубине около 10 км. Толчки ощущались в нескольких регионах, в частности на северо-востоке. Власти предупредили об опасности для прибрежных районов и призвали к эвакуации.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

У северо-восточного побережья Японии произошло сильное землетрясение, которое вызвало предупреждение о цунами сразу в нескольких регионах страны.

По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки имели магнитуду около 7,4-7,5 и возникли в Тихом океане на глубине примерно 10 километров.

Сейсмическая активность достигла уровня, при котором людям было сложно передвигаться, а в отдельных районах возможны повреждения инфраструктуры. Самый высокий уровень угрозы цунами объявлен для префектур Иватэ, Аомори и Хоккайдо — высота волн может достигать до 3 метров.

По данным местных СМИ, уже зафиксированы первые волны: в порту Кудзи уровень воды поднялся примерно на 80 сантиметров, а в порту Мияко — на 40 сантиметров. Власти продолжают мониторинг ситуации, а жителей прибрежных районов призвали немедленно покидать опасные зоны.

Из-за землетрясения также нарушено транспортное сообщение: временно остановлено движение скоростных поездов Тохоку-Синкансен и Ямагата-Синкансен, а также часть местных железнодорожных маршрутов в пострадавших регионах.

Новини.LIVE информировали, что в конце марта 2026 года в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Его эпицентр залегал на глубине около 8 километров. Такие толчки являются слабыми и почти не ощутимыми для населения.

Также Новини.LIVE писали, что в начале этого года в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, которое всколыхнуло центральные и южные регионы страны. Из-за подземных толчков сработали системы сейсмической тревоги, а выступление президента Клаудии Шейнбаум пришлось прервать.

землетрясение Япония цунами
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации