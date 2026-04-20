Волны до 3 метров: в Японии объявили угрозу цунами

Побережье Томакомай, префектура Хоккайдо, после объявления предупреждения о цунами в результате землетрясения. Фото: Kyodo/Reuters

В понедельник, 20 апреля, в Японии объявили угрозу цунами с волнами до 3 метров после мощного землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло у побережья страны на глубине около 10 км. Толчки ощущались в нескольких регионах, в частности на северо-востоке. Власти предупредили об опасности для прибрежных районов и призвали к эвакуации.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

У северо-восточного побережья Японии произошло сильное землетрясение, которое вызвало предупреждение о цунами сразу в нескольких регионах страны.

По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки имели магнитуду около 7,4-7,5 и возникли в Тихом океане на глубине примерно 10 километров.

Сейсмическая активность достигла уровня, при котором людям было сложно передвигаться, а в отдельных районах возможны повреждения инфраструктуры. Самый высокий уровень угрозы цунами объявлен для префектур Иватэ, Аомори и Хоккайдо — высота волн может достигать до 3 метров.

По данным местных СМИ, уже зафиксированы первые волны: в порту Кудзи уровень воды поднялся примерно на 80 сантиметров, а в порту Мияко — на 40 сантиметров. Власти продолжают мониторинг ситуации, а жителей прибрежных районов призвали немедленно покидать опасные зоны.

Из-за землетрясения также нарушено транспортное сообщение: временно остановлено движение скоростных поездов Тохоку-Синкансен и Ямагата-Синкансен, а также часть местных железнодорожных маршрутов в пострадавших регионах.

