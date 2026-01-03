Землетрясение в Мексике 2 января - прервано первое в новом году выступление президента

Клаудия Шейнбаум. Фото: wikipedia.org

В пятницу, 2 января, центральную и южную часть Мексики потрясло сильное землетрясение. По этой причине в стране прозвучали сигналы сейсмической тревоги, что в свою очередь прервало первую в 2026 году пресс-конференцию президента Клаудии Шейнбаум.

Об этом сообщает Associated Press.

Что известно о землетрясении в Мексике 2 января

По данным национального сейсмологического агентства Мексики, землетрясение имело магнитуду 6,5, а его эпицентр находился недалеко от города Сан-Маркос в южном штате Герреро, рядом с курортом Акапулько на тихоокеанском побережье.

В свою очередь государственное агентство гражданской обороны сообщило о многочисленных сдвигах в окрестностях Акапулько и на других автомагистралях штата.

Сразу после землетрясения жители и туристы Мехико и Акапулько выбежали на улицы, когда начались землетрясения.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 21,7 мили (35 км), в 2,5 милях к северо-западу от Ранчо Вьехо (штат Герреро), расположенного в горах примерно в 57 милях к северу-востоку от Акапулько.

Также AP отмечает, что по итогу происшествия известно о как минимум двух погибших. Речь идет о 50-летней женщине в штате Герреро, которая погибла при обрушении ее дома. Второй человек погиб в Мехико, предварительно, из-за внезапного ухудшения здоровья, что произошло после падения во время эвакуации из здания.

