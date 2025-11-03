Мощное землетрясение в Афганистане — есть погибшие и раненые

Последствия землетрясения в Афганистане. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на 3 ноября на севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. В результате землетрясения погибли по меньшей мере семь человек, более 150 получили ранения.

Об этом информирует Aljaseera.

Землетрясение в Афганистане 3 ноября — какие последствия

Итак, в ночь на 3 ноября, мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на севере Афганистана. Толчки почувствовали даже в столице страны Кабуле.

Землетрясение, которое подтвердила Геологическая служба США (USGS), произошло в регионе Гиндукуш вблизи города Мазари-Шари. По данным USGS, эпицентр залегал на глубине 28 км.

Сообщается, что местные жители вышли на улицы посреди ночи из-за угрозы обвалов домов. Сначала сообщений о жертвах не поступало, однако впоследствии стало известно, что погибли по меньшей мере 7 человек, и еще 150 получили ранения.

Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности из-за землетрясения и указала, что вероятны значительные жертвы, а катастрофа потенциально имеет широкое распространение.

В Aljaseera отмечают, что землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, особенно вдоль горного хребта Гиндукуш.

Кроме того издание отмечает, что плохая инфраструктура в Афганистане затрудняют спасательные работы после стихийных бедствий.

По данным сейсмолога Британской геологической службы Брайана Бапти, с 1900 года северо-восточный Афганистан испытал по меньшей мере 12 землетрясений магнитудой более 7 баллов.

