Потужний землетрус в Афганістані — є загиблі та поранені

Наслідки землетрусу в Афганістані. Ілюстративне фото: Reuters

У ніч проти 3 листопада на півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3 бала. Унаслідок землетрусу загинули щонайменше семеро людей, понад 150 зазнали поранень.

Про це інформує Aljaseera.

Реклама

Читайте також:

Землетрус в Афганістані 3 листопада — які наслідки

Отже, у ніч проти 3 листопада потужний землетрус магнітудою 6,3 бала стався на півночі Афганістану. Поштовхи відчули навіть у столиці країни Кабулі.

Землетрус, який підтвердила Геологічна служба США (USGS), стався в регіоні Гіндукуш поблизу міста Мазарі-Шарі. За даними USGS, епіцентр залягав на глибині 28 км.

Повідомляється, що місцеві жителі вийшли на вулиці посеред ночі через загрозу обвалів будинків. Спочатку повідомлень про жертв не надходило, однак згодом стало відомо, що загинули щонайменше 7 осіб і ще 150 отримали поранення.

Геологічна служба США оголосила помаранчевий рівень небезпеки через землетрус і зазначила, що ймовірні значні жертви, а катастрофа потенційно має широке поширення.

В Aljaseera зазначають, що землетруси є поширеним явищем в Афганістані, особливо вздовж гірського хребта Гіндукуш.

Крім того, видання наголошує, що погана інфраструктура в Афганістані ускладнює рятувальні роботи після стихійних лих.

За даними сейсмолога Британської геологічної служби Брайана Бапті, з 1900 року північно-східний Афганістан зазнав щонайменше 12 землетрусів магнітудою понад 7 балів.

Нагадаємо, що нещодавно потужний землетрус стався у Туреччині — зафіксовано значні руйнування.

Також ми повідомляли, що у жовтні цього року поблизу Одеської області стався землетрус.