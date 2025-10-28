Відео
Туреччину сколихнув сильний землетрус — чи постраждали українці

Туреччину сколихнув сильний землетрус — чи постраждали українці

Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:16
Оновлено: 10:22
В МЗС відповіли чи є постраждалі серед українців від землетрусу в Туреччині
Руїни на вулицях Стамбула. Фото: News Peak/X

В Туреччині тривають роботи ліквідації наслідків землетрусу, який стався вчора, 27 жовтня. Стало відомо, чи є постраждалі українці внаслідок природної стихії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що станом на зараз інформації про наявність українців серед постраждалих від потужного землетрусу в Туреччині немає. У МЗС зазначили, що Генеральне консульство України в Стамбулі перебуває на постійному зв’язку з місцевими органами влади та продовжує моніторити безпекову ситуацію.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,1 стався у провінції Баликесір, поблизу міста Сіндіргі, приблизно за 10 кілометрів від його центру. Сильні поштовхи відчули мешканці не лише Баликесира, а й Стамбула, Ізміра та інших населених пунктів. За попередніми даними, у кількох містах сталися обвали будівель, фіксуються збої в електро- та водопостачанні.

На місцях працюють рятувальники, медики та представники служби цивільного захисту. Дані про кількість постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, також підземні поштовхи кілька днів тому відчули мешканці Одеської області.

Туреччина українці МЗС землетрус катастрофа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
