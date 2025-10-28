В МЗС відповіли чи є постраждалі серед українців від землетрусу в Туреччині

Руїни на вулицях Стамбула. Фото: News Peak/X

В Туреччині тривають роботи ліквідації наслідків землетрусу, який стався вчора, 27 жовтня. Стало відомо, чи є постраждалі українці внаслідок природної стихії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що станом на зараз інформації про наявність українців серед постраждалих від потужного землетрусу в Туреччині немає. У МЗС зазначили, що Генеральне консульство України в Стамбулі перебуває на постійному зв’язку з місцевими органами влади та продовжує моніторити безпекову ситуацію.

A 6.1 magnitude earthquake shook Turkey and caused buildings to collapse in Sindirgi, Balikesir province, Turkey. pic.twitter.com/TCCr4ZFvwE — The News Spark (@TheNewsSpark) October 27, 2025

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,1 стався у провінції Баликесір, поблизу міста Сіндіргі, приблизно за 10 кілометрів від його центру. Сильні поштовхи відчули мешканці не лише Баликесира, а й Стамбула, Ізміра та інших населених пунктів. За попередніми даними, у кількох містах сталися обвали будівель, фіксуються збої в електро- та водопостачанні.

🚨🇹🇷#BREAKING | NEWS ⚠️

New video from the 6.2 ⚡️ magnitude earthquake that just struck Turkey It was felt all the way into Istanbul🇹🇷 pic.twitter.com/KaALctkr4u — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 27, 2025

На місцях працюють рятувальники, медики та представники служби цивільного захисту. Дані про кількість постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, також підземні поштовхи кілька днів тому відчули мешканці Одеської області.