Україна
У Туреччині стався землетрус — зруйновано будинки

У Туреччині стався землетрус — зруйновано будинки

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 00:36
Оновлено: 00:56
Землетрус у Туреччині 27 жовтня - обвалилися 3 будівлі
Рятувальники виводять чоловіка. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок, 27 жовтня, на заході Туреччини стався сильний землетрус. Унаслідок події обвалилися щонайменше три будівлі. 

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Що відомо про перші наслідки землетрусу в Туреччині

За даними Агентства з надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD), епіцентр землетрусу магнітудою 6,1 був розташований у місті Синдиргі (провінція Баликесир). Землетрус стався о 22:48 за місцевим часом на глибині 5,99 км.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, у Синдиргі обвалилися щонайменше три будівлі та магазин. У пожежній службі цю інформацію теж підтвердили.

"Поки що ми не зафіксували жодних втрат людських життів, але ми продовжуємо оцінку ситуації", — розповів адміністратор району Сіндіргі Догукан Коюнджу.

Також деякі ЗМІ писали, що в деяких містах спостерігаються перебої зі світлом і водопостачанням.

Новинний канал Haberturk повідомляв, що землетрус відчувався також у Стамбулі та прилеглих провінціях Бурса, Маніса та Ізмір.

Нагадаємо, 20 жовтня ми писали, що біля кордону з Одеською областю, неподалік від Браїли (Румунія), стався землетрус. Поштовх супроводжував гучний вибух.

Також 27 жовтня ми інформували, що на заході Китаю в провінції Ганске теж стався потужний землетрус. Унаслідок інциденту були поранені та руйнування.

Ткач Едуард
Автор:
Ткач Едуард
