Землетрясение в Турции 27 октября - обрушились 3 здания

В понедельник, 27 октября, на западе Турции произошло сильное землетрясение. В результате происшествия обрушились минимум три здания.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги (провинция Балыкесир). Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени на глубине 5,99 км.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в Синдирги обрушились по меньшей мере три здания и магазин. В пожарной службе эту информацию тоже подтвердили.

"Пока что мы не зафиксировали никаких потерь человеческих жизней, но мы продолжаем оценку ситуации", — рассказал администратор района Синдирги Догукан Коюнджу.

Также некоторые СМИ писали, что в некоторых городах наблюдаются перебои со светом и водоснабжением.

Новостной канал Haberturk сообщал, что землетрясение ощущалось также в Стамбуле и близлежащих провинциях Бурса, Маниса и Измир.

Напомним, 20 октября мы писали, что возле границы с Одесской областью, неподалеку от Браилы (Румыния), произошло землетрясение. Толчок сопровождал громкий взрыв.

Также 27 октября мы информировали, что на западе Китая в провинции Ганске тоже произошло мощное землетрясение. В результате инцидента были раненые и разрушения.