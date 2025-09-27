Землетрясение в Китае 27 сентября — есть раненые и разрушения

Китайские спасатели. Фото: Getty Images

На западе Китая в провинции Ганске произошло мощное землетрясение. Известно, что его магнитуда достигла 5,6. В результате этого есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает AP в субботу, 27 сентября.

Землетрясение в Китае 27 сентября

В результате землетрясения пострадали 11 человек, которых доставили в больницы. Известно, что госпитализировали пятерых. Сейчас их состояние оценивают как стабильное.

Спасатели. Фото: x.com/XHNews

По информации правительственного сейсмологического центра Китая, землетрясение произошло в 05:49 на глубине десять километров. Эпицентр был примерно в 140 километрах к юго-востоку от Ланьчжоу.

Спасатели. Фото: Chinanews

Землетрясение разрушило 17 домов, еще более 3500 повреждены.

Напомним, 18 сентября на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 балла. Была объявлена угроза цунами.

А 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение. Известно, что в результате подземных толчков погибли более 800 человек.