Главная Новости дня В Китае произошло землетрясение — есть раненые и разрушения

В Китае произошло землетрясение — есть раненые и разрушения

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 13:25
Землетрясение в Китае 27 сентября — есть раненые и разрушения
Китайские спасатели. Фото: Getty Images

На западе Китая в провинции Ганске произошло мощное землетрясение. Известно, что его магнитуда достигла 5,6. В результате этого есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает AP в субботу, 27 сентября.

Читайте также:

Землетрясение в Китае 27 сентября

В результате землетрясения пострадали 11 человек, которых доставили в больницы. Известно, что госпитализировали пятерых. Сейчас их состояние оценивают как стабильное.

Землетрус у Китаї 27 вересня
Спасатели. Фото: x.com/XHNews

По информации правительственного сейсмологического центра Китая, землетрясение произошло в 05:49 на глубине десять километров. Эпицентр был примерно в 140 километрах к юго-востоку от Ланьчжоу.

Рятувальники в Китаї
Спасатели. Фото: Chinanews

Землетрясение разрушило 17 домов, еще более 3500 повреждены.

Напомним, 18 сентября на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 балла. Была объявлена угроза цунами.

А 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение. Известно, что в результате подземных толчков погибли более 800 человек.

Китай землетрясение спасатели опасность больница
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
