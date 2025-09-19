Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Главная Новости дня Камчатку всколыхнуло землетрясение — объявлена угроза цунами

Камчатку всколыхнуло землетрясение — объявлена угроза цунами

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:23
На Камчатке зафиксировали мощное землетрясение - что известно
Последствия землетрясения на Камчатке. Фото иллюстративное: СтопКор

Вечером 18 сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Толчки вызвали угрозу цунами и сопровождались двумя сильными афтершоками.

Об этом сообщили росСМИ.

Читайте также:

Новое землетрясение на Камчатке

В районе побережья Камчатки зафиксировано землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера. По данным российских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 93 километрах от Петропавловск-Камчатского на глубине 123 километра.

Местные власти объявили угрозу цунами и начали оповещение населения. О возможных волнах, высотой до полутора метров, заявили в МЧС России, предупредив жителей восточного побережья региона.

Американские сейсмологи подтвердили информацию и сообщили о двух афтершоках магнитудой 5,8 и 5,4, произошедших после основного землетрясения. В соцсетях жители рассказывали о шатании мебели и люстр, а в аэропорту вибрация едва не повредила информационные табло.

По официальным данным, на данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Угрозу цунами также объявили Геологическая служба США и МЧС России на Курильских островах.

Напомним, что на Камчатке в РФ снова зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,4. Толчки жители региона почувствовали около 06:00 по киевскому времени 13 сентября.

Ранее мы также информировали, что в Афганистане продолжаются разборы завалов и спасательные работы после ночного землетрясения 1 сентября в провинциях Кунар и Нангархар.

Автор:
Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
