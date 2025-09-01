Сильное землетрясение в Афганистане — какая ситуация и последствия в стране

Руины домов в Афганистане. Фото: AP News

В Афганистане продолжают разбирать завалы и спасать людей после мощного землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября в провинциях Кунар и Нангархар. По последним данным, количество погибших уже достигло по меньшей мере 812 человек, более 3000 получили ранения. Десятки сел разрушены до основания, а спасательные операции сложно проводить в полной мере из-за труднодоступности некоторых населенных пунктов.

Об этом сообщает AlJazeera.

В СМИ отмечают, что подземные толчки ощущались и в соседнем Пакистане, в частности в Исламабаде и Пешаваре. Там обошлось без разрушений, но жители признаются, что пережили настоящий шок.

Страны мира выражают сочувствие Афганистану. Китай, Индия, Турция и Азербайджан уже направили официальные заявления поддержки. Иран предложил отправить гуманитарную помощь, включая медицинские препараты. Индия заявила о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В пострадавших районах ситуация остается критической. Спасатели сообщают, что в долине Мазар целое село сравнялось с землей. Большинство домов в регионе возводились из глиняных материалов, которые не выдержали подземных толчков.

По словам представителей гуманитарных организаций, люди оказались без жилья, а доступ к дорогам и медицинской инфраструктуре крайне ограничен.

Министерство обороны Афганистана направило в Кунар 30 врачей и около 800 кг медикаментов. Также в регион доставляют раненых вертолетами: только из аэропорта Нангархара осуществлено 35 рейсов, которыми транспортировали 335 пострадавших в больницы. В то же время кое-где автодороги к эпицентру до сих пор частично заблокированы завалами.

Директор сейсмологического центра Пакистана Наджиб Ахмад Амир сообщил, что после основного толчка было зафиксировано не менее девяти афтершоков, которые могут повторяться еще в течение двух дней.

Сейсмологи объясняют, что землетрясение для Афганистана не редкость. Данный регион находится в высокосейсмической зоне столкновения Индийской и Евразийской плит, где высвобождается до 15% мировой сейсмической энергии ежегодно.

Напомним, в августе мощное землетрясение произошло также в Турции силой 6,1 балла.

А несколько дней назад подземные толчки почувствовали и в Дагестане.