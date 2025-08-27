Землетрясение 26 августа произошло в Дагестане - подробности

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: FlorentMejean

Вечером, 26 августа, в российском Дагестане произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился в акватории Каспийского моря на глубине около 10 километров.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Последствия землетрясения

Толчки почувствовали жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта, они также ощущались в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Кисловодске, казахском Актау и соседнем Азербайджане.

Сначала магнитуду оценили в 6,0, затем ее снизили до 5,0, а по подсчетам Геологической службы США, фактический показатель составляет 5,4.

Местные паблики сообщили, что по меньшей мере тысяча жителей города Махачкала вышли на улицу из-за опасений повторных колебаний.

Напомним, 1 августа стало известно, что база Тихоокеанского флота РФ на Камчатке подверглась значительным разрушениям. Это произошло в результате цунами, которое случилось после землетрясения в регионе.

Также ранее из-за мощного землетрясения на Камчатке активизировался вулкан Ключевская Сопка. Это самый высокий активный вулкан Евразии.