Землетрус 26 серпня стався в Дагестані - подробиці

У Дагестані стався потужний землетрус — що відомо
Ввечері, 26 серпня, у російському Дагестані стався потужний землетрус. Епіцентр знаходився в акваторії Каспійського моря на глибині близько 10 кілометрів.
Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
Наслідки землетрусу
Поштовхи відчули жителі Махачкали, Дербента, Каспійська і Хасавюрта, вони також відчувалися у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Кисловодську, казахському Актау та сусідньому Азербайджані.
Спершу магнітуду оцінили у 6,0, потім її знизили до 5,0, а за підрахунками Геологічної служби США, фактичний показник становить 5,4.
Місцеві пабліки повідомили, що щонайменше тисяча жителів міста Махачкала вийшли на вулицю через побоювання повторних коливань.
Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що база Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці зазнала значних руйнувань. Це сталося внаслідок цунамі, яке трапилося після землетрусу в регіоні.
Також раніше через потужний землетрус на Камчатці активізувався вулкан Ключевська Сопка. Це найвищий активний вулканЄвразії.
