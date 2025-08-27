Землетрус 26 серпня стався в Дагестані - подробиці

Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: FlorentMejean

Ввечері, 26 серпня, у російському Дагестані стався потужний землетрус. Епіцентр знаходився в акваторії Каспійського моря на глибині близько 10 кілометрів.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Наслідки землетрусу

Поштовхи відчули жителі Махачкали, Дербента, Каспійська і Хасавюрта, вони також відчувалися у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Кисловодську, казахському Актау та сусідньому Азербайджані.

Спершу магнітуду оцінили у 6,0, потім її знизили до 5,0, а за підрахунками Геологічної служби США, фактичний показник становить 5,4.

Місцеві пабліки повідомили, що щонайменше тисяча жителів міста Махачкала вийшли на вулицю через побоювання повторних коливань.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що база Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці зазнала значних руйнувань. Це сталося внаслідок цунамі, яке трапилося після землетрусу в регіоні.

Також раніше через потужний землетрус на Камчатці активізувався вулкан Ключевська Сопка. Це найвищий активний вулканЄвразії.