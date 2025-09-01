Сильний землетрус в Афганістані — яка ситуація та наслідки в країні

Руїни будинків в Афганістані. Фото: AP News

В Афганістані продовжують розбирати завали та рятувати людей після потужного землетрусу, що стався у ніч проти 1 вересня у провінціях Кунар і Нангархар. За останніми даними, кількість загиблих уже сягнула щонайменше 812 осіб, понад 3000 отримали поранення. Десятки сіл зруйновано вщент, а рятувальні операції складно проводити повною мірою через важкодоступність деяких населених пунктів.

Про це повідомляє AlJazeera.

Читайте також:

Афганістан в руїнах після землетрусу

У ЗМІ зазначають, що підземні поштовхи відчувалися й у сусідньому Пакистані, зокрема в Ісламабаді та Пешаварі. Там обійшлося без руйнувань, але мешканці зізнаються, що пережили справжній шок.

Країни світу висловлюють співчуття Афганістану. Китай, Індія, Туреччина та Азербайджан уже надіслали офіційні заяви підтримки. Іран запропонував відправити гуманітарну допомогу, включаючи медичні препарати. Індія заявила про готовність надати всю необхідну допомогу постраждалим.

У постраждалих районах ситуація залишається критичною. Рятувальники повідомляють, що у долині Мазар ціле село було зрівняне із землею. Більшість будинків у регіоні зводилися з глиняних матеріалів, які не витримали підземних поштовхів.

За словами представників гуманітарних організацій, люди опинилися без житла, а доступ до доріг та медичної інфраструктури вкрай обмежений.

Міністерство оборони Афганістану направило до Кунара 30 лікарів і близько 800 кг медикаментів. Також у регіон доставляють поранених вертольотами: лише з аеропорту Нангархара здійснено 35 рейсів, якими транспортували 335 постраждалих до лікарень. Водночас подекуди автошляхи до епіцентру досі частково заблоковані завалами.

Директор сейсмологічного центру Пакистану Наджіб Ахмад Амір повідомив, що після основного поштовху було зафіксовано щонайменше дев’ять афтершоків, які можуть повторюватися ще протягом двох днів.

Сейсмологи пояснюють, що землетрус для Афганістану не рідкість. Цей регіон перебуває у високосейсмічній зоні зіткнення Індійської та Євразійської плит, де вивільняється до 15% світової сейсмічної енергії щороку.

Нагадаємо, у серпні потужний землетрус стався також у Туреччині силою 6,1 бала.

А кілька днів тому підземні поштовхи відчули й у Дагестані.