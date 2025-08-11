Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Турции, в результате есть разрушения и жертвы

Последствия землетрясения в Турции. Фото: AP

В северо-западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, а более десятка зданий обвалилось. Известно, по меньшей мере 29 человек получили ранения.

Об этом сообщает агентство AP.

Читайте также:

Что известно о последствиях землетрясения

Агентство сообщает, что землетрясение, эпицентр которого находился в городе Синдирги, вызвало толчки, которые ощущались примерно в 200 километрах к северу в Стамбуле.

В МВД Турции проинформировали, что пожилая женщина умерла вскоре после того, как ее вытащили живой из-под завалов, а еще четыре человека были спасены из здания.

По информации официальных лиц, в регионе в целом обвалилось 16 зданий, большинство из которых заброшены и не используются. Ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии, отметили в МВД Турции.

Ранее сообщалось, что из-за мощного землетрясения на Камчатке там активизировался вулкан Ключевская Сопка. Это самый высокий активный вулкан Евразии.

Также стало известно, что база Тихоокеанского флота РФ на Камчатке претерпела значительные разрушения. Это произошло в результате цунами, которое случилось после землетрясения в регионе.