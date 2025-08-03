Землетрус у Нью-Йорку та Нью-Джерсі 2 серпня — що відомо

У Нью-Йорку стався землетрус — де ще відчули поштовхи
У вечір суботи, 2 серпня, у США стався землетрус. Поштовхи відчули мешканці деяких районів Нью-Йорку та штату Нью-Джерсі.
Про це повідомляє видання New York Post.
У США стався землетрус
Землетрус магнітудою у 3 бали на глибині близько 10 км зафіксували у районі міста Гасбрук-Гайтс, штат Нью-Джерсі. Стихійне явище сталося близько 22:18 у суботу.
За словами мешканців штату, спершу вони почули гуркіт, а потім відчули поштовхи та гойдання, які тривали близько 10 секунд.
Як стало відомо, поштовхи відчулися і в деяких районах Нью-Йорку, зокрема на верхньому Мангеттені, Статен-Айленді та у Бронксі, які розташовані за 21 км від епіцентру землетрусу.
Офіційної інформації щодо постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, цунамі на Камчатці пошкодило базу ядерного флоту РФ.
А також стало відомо, що після землетрусу на Камчатці прокинувся найвищий активний вулкан Євразії.
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