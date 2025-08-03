Землетрус у Нью-Йорку та Нью-Джерсі 2 серпня — що відомо

Землетрус. Ілюстративне фото: Pixabay

У вечір суботи, 2 серпня, у США стався землетрус. Поштовхи відчули мешканці деяких районів Нью-Йорку та штату Нью-Джерсі.

Про це повідомляє видання New York Post.

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У США стався землетрус

Землетрус магнітудою у 3 бали на глибині близько 10 км зафіксували у районі міста Гасбрук-Гайтс, штат Нью-Джерсі. Стихійне явище сталося близько 22:18 у суботу.

За словами мешканців штату, спершу вони почули гуркіт, а потім відчули поштовхи та гойдання, які тривали близько 10 секунд.

Як стало відомо, поштовхи відчулися і в деяких районах Нью-Йорку, зокрема на верхньому Мангеттені, Статен-Айленді та у Бронксі, які розташовані за 21 км від епіцентру землетрусу.

Офіційної інформації щодо постраждалих та руйнувань немає.

Схема землетрусу у Нью-Джерсі. Фото: Геологічна служба США

Нагадаємо, цунамі на Камчатці пошкодило базу ядерного флоту РФ.

А також стало відомо, що після землетрусу на Камчатці прокинувся найвищий активний вулкан Євразії.