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Главная Новости дня В Нью-Йорке произошло землетрясение — где еще ощутили толчки

В Нью-Йорке произошло землетрясение — где еще ощутили толчки

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 07:38
Землетрясение в Нью-Йорке и Нью-Джерси 2 августа — что известно
Землетрясение. Иллюстративное фото: Pixabay

В вечер субботы, 2 августа, в США произошло землетрясение. Толчки почувствовали жители некоторых районов Нью-Йорка и штата Нью-Джерси.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Землетрясение магнитудой в 3 балла на глубине около 10 км зафиксировали в районе города Хасбрук-Хайтс, штат Нью-Джерси. Стихийное явление произошло около 22:18 в субботу.

По словам жителей штата, сначала они услышали грохот, а затем почувствовали толчки и качание, которые длились около 10 секунд.

Как стало известно, толчки ощущались и в некоторых районах Нью-Йорка, в частности на верхнем Манхэттене, Статен-Айленде и в Бронксе, которые расположены в 21 км от эпицентра землетрясения.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Схема землетрясения в Нью-Джерси. Фото: Геологическая служба США

Напомним, цунами на Камчатке повредило базу ядерного флота РФ.

А также стало известно, что после землетрясения на Камчатке проснулся самый активный вулкан Евразии.

США стихийное бедствие землетрясение Нью-Йорк природное явление
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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