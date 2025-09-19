На Камчатці зафіксували потужний землетрус — що відомо

Наслідки землетрусу на Камчатці. Фото ілюстративне: СтопКор

Увечері 18 вересня на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Поштовхи спричинили загрозу цунамі та супроводжувалися двома сильними афтершоками.

Про це повідомили росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Новий землетрус на Камчатці

У районі узбережжя Камчатки зафіксовано землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. За даними російських сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 93 кілометри від Петропавловськ-Камчатського на глибині 123 кілометри.

Місцева влада оголосила загрозу цунамі та розпочала оповіщення населення. Про можливі хвилі, висотою до півтора метра, заявили у МНС Росії, попередивши мешканців східного узбережжя регіону.

Американські сейсмологи підтвердили інформацію та повідомили про два афтершоки магнітудою 5,8 та 5,4, що сталися після основного землетрусу. У соцмережах мешканці розповідали про хитання меблів і люстр, а в аеропорту вібрація ледь не пошкодила інформаційні табло.

За офіційними даними, наразі інформація про постраждалих і руйнування відсутня. Загрозу цунамі також оголосили Геологічна служба США та МНС Росії на Курильських островах.

Нагадаємо, що на Камчатці в РФ знову зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи мешканці регіону відчули близько 06:00 за київським часом 13 вересня.

Раніше ми також інформували, що в Афганістані тривають розбори завалів і рятувальні роботи після нічного землетрусу 1 вересня у провінціях Кунар та Нангархар.