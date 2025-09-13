Відео
Головна Новини дня На Камчатці в Росії стався землетрус — є загроза цунамі

На Камчатці в Росії стався землетрус — є загроза цунамі

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 08:56
На Камчатці в Росії стався потужний землетрус
Наслідки землетрусу. Ілюстративне фото: Freepik

На Камчатці в Росії стався новий землетрус магнітудою 7,4 бала. Потужні підземні поштовхи жителі регіону відчули близько 6 ранку за київським часом 13 вересня.

Про це інформує Reuters.

Читайте також:

Землетрус на Камчатці в Росії — що відомо

У суботу, 13 вересня, на Камчатці в Росії стався новий землетрус магнітудою 7,4 бала.

Крім того, мешканців регіону попередили про загрозу цунамі. За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук (GFZ), осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 км. А Геологічна служба США (USGS) оцінила магнітуду у 7,4 бала з глибиною 39,5 км.

"Тихоокеанська система попередження про цунамі повідомила про загрозу цунамі внаслідок землетрусу", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Японії, як зазначає Reuters, розташованій на південний захід від камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошувалося.

Нагадаємо, що нещодавно у російському Дагестані стався потужний землетрус — епіцентр розташовувався в акваторії Каспійського моря.

А раніше землетрус стався в північно-західній провінції Туреччини Баликесір — загинула щонайменше одна людина.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
